Outriders : People Can Fly en dit plus sur son shooter RPG

TPS coopératif dans univers science-fiction, Outriders s'inspire de Destiny et de Gears of War.

Prévu pour l’été 2020 sur PS4, Xbox One et PC depuis son annonce à l’E3 dernier, Outriders du studio polonais People Can Fly est finalement décalé pour l’automne 2020 afin de sortir également sur PS5 et Xbox Series X. L’histoire débute dans un monde où la Terre n’est plus habitable. Tandis qu’une arche spatiale accueille un demi-million d’humains, des “Outriders” sont envoyés sur la planète hostile Enoch pour savoir si elle est habitable et surtout trouver la source d’un signal mystérieux. Ces derniers vont alors tomber sur une source de pouvoir étrange, l’Anomalie. En danger, ils doivent entrer en nano-sommeil. Une trentaine d’années plus tard, ils sont de retour avec des pouvoirs, mais l’Anomalie a pris le dessus sur l’environnement en créant des Altérés. Il va désormais falloir suivre dans une ambiance post-apocalyptique.

Outriders, un game as a service générique

Véritable hybride de genres, cette nouvelle licence allie des combats sauvages et sanglants à des mécaniques de jeu de rôle complexes (course, tir, melée, couverture, pouvoirs, roulade). Quatre classes (chacune disposant d’un arsenal de compétences dévastateur) seront accessibles comme le Pyromancien, le Ravageur et l’Illusionniste. Looter shooter oblige, un code couleur permettra de savoir si un objet trouvé durant une quête sera rare ou non. Un camion entièrement personnalisable avec des campements servira de hub pour discuter avec les survivants d’Enoch et avoir accès à des missions. People Can Fly annonce que 90 minutes de cutscenes ont été réalisées pour l’histoire principale, et près de deux heures pour les quêtes annexes (cinématique avec son personnage en premier plan pour tout le monde, même en coopération). Enfin, le monde ouvert du jeu proposera des voyages rapides en fonction des lieux visités.

“C’est extraordinaire d’enfin dévoiler ce sur quoi nous travaillons depuis quatre ans“, déclare Bartek Kmita, directeur de jeu chez People Can Fly. “Outriders est notre premier jeu depuis que nous avons quitté Epic Games, et cette idée de jeu que nous avions toujours voulu créer est devenue le projet le plus ambitieux que People Can Fly ait jamais entrepris.“