Outriders : People Can Fly craint déjà l’échec

L'avenir du looter shooter Outriders dépendra des ventes au lancement, mais le studio polonais People Can Fly ne semble pas confiant.

Prévu pour avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Google Stadia après une série de reports, Outriders est la première nouvelle licence de People Can Fly depuis plus de dix ans. Le game director Bartosz Kmit annonce qu’il représente des années de travail de développement et un investissement important : “C’est le produit phare ultime pour nous. Je ne peux pas en dire autant pour Square Enix, mais ils nous ont beaucoup soutenus et ont eu confiance dans le produit – qui a commencé comme un jeu beaucoup plus petit. Nous voyons cette foi dans la façon dont elle s’est développée ces dernières années. C’est un jeu très important pour nous tous et nous espérons que les gens vont l’apprécier.”

Cette création originale est très importante pour People Can Fly, mais la confiance ne règne pas vraiment au sein du studio polonais : “Nous n’allons pas abandonner le jeu immédiatement après sa sortie comme un game as a service. Même si les ventes ne sont pas au rendez-vous, nous avons toujours des plans pour apporter quelques ajustements concernant l’équilibre et à d’autres choses. Mais si le jeu a plus de succès et que les gens l’apprécient, nous serons plus qu’heureux de créer d’autres aventures – cela dépend avant tout de la réaction des joueurs et de leur sentiment général sur le jeu.”

Une démo pour Outriders

La démo d’outsiders permet de créer plusieurs personnages et d’essayer les quatre classes du jeu, à savoir Telluriste, Pyromage, Technomage, et Illusionniste, tout en découvrant l’intégralité du chapitre d’ouverture de la campagne, soit jusqu’à environ trois heures de gameplay.

“ Nous sommes partisans d’une campagne marketing honnête et transparente, et quelle meilleure façon de mettre cela en pratique qu’en proposant aux joueurs de découvrir Outriders avant son lancement grâce à une démo gratuite sur la plateforme de leur choix. La démo est de taille. Ils pourront passer des heures sur Enoch à explorer différents pouvoirs, classes, et personnages. Ils pourront même transférer leur progression vers le jeu complet“, a expliqué Jon Brooke, codirecteur de studio chez Square Enix External Studios. “ Ce que les joueurs découvriront dans la démo n’est que la partie émergée de l’iceberg, le début de l’aventure digne d’une épopée qui les attend le 1er avril. ”