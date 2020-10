Outriders : la nouvelle licence de People Can Fly sortira en février 2021

Le shooter RPG des créateurs de Bulletstorm est retardé pour la deuxième fois.

Initialement prévu pour cet été sur PS4, Xbox One et PC, le lancement d’Outriders avait finalement été décalé à la fin de l’année. Cependant, le chantier étant plus compliqué, notamment suite aux nombreux retours négatifs de la presse et des joueurs, People Can Fly s’est entouré de Square Enix External Studios (Sleeping Dogs, Just Cause) afin de finaliser le développement. Ce dernier est donc désormais attendu pour le 2 février 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store et Steam), sachant que la version Google Stadia arrivera un peu plus tard. Le cross-play sera total entre toutes les plateformes. Enfin, l’upgrade next-gen sera lui gratuit (PS4 vers PS5 ou Xbox One vers Xbox Series X ou Xbox Series S).

Une bande-annonce pour Outriders

“Nous sommes ravis d’annoncer que nous pourrons vous offrir le cross-play entre toutes les plateformes ainsi qu’une mise à niveau gratuite vers la génération suivante pour Outriders. Ainsi, même si vous n’avez pas encore mis la main sur la console next gen de votre choix, inutile d’attendre pour jouer à Outriders, nous avons pensé à vous. Si vous achetez la version actuelle d’Outriders, nous vous proposerons gratuitement celle de la next gen“, déclaré Jon Brooke, co-directeur de studio chez Square Enix External Studios.

Lee Singleton, co-directeur de studio chez Square Enix External Studios, rajoute : “Nous prenons un peu plus de temps que prévu pour veiller à ce que les joueurs vivent la meilleure expérience possible avec Outriders, et c’est pourquoi nous ajoutons également le cross-play, pour rendre le jeu plus accessible.”