Outre Xiaomi, Motorola dispose lui aussi d’un système de recharge vraiment sans fil

La recharge sans fil est une technologie très intéressante, mais fort peu utile en l'état actuel. Il y a beaucoup mieux à faire, les géants de la tech le savent bien.

Quand on évoque à la recharge sans fil, on pense aujourd’hui aux appareils existants aujourd’hui consistant simplement en une surface de charge sur laquelle il faut poser l’appareil à recharger. Esthétique certes mais pas franchement pratique, ou du moins pas beaucoup plus pratique que cette bonne vieille recharge filaire. D’autant que les puissances de charge sont assez faibles. La recharge sans fil peut encore grandement évoluer. Xiaomi nous l’a montré tout récemment. Et Motorola aujourd’hui.

Motorola dispose lui aussi d’une technologie de recharge vraiment sans fil

Vous l’avez peut-être déjà vu passer, Xiaomi a dévoilé il y a très peu de temps sa Mi Air Charge Technology. Il s’agit là d’un système de recharge sans fil qui est vraiment sans fil. Comprenez par là que l’appareil à recharger n’a pas besoin d’être placé sur un tapis ou d’avoir des aimants collés à lui pour que la recharge puisse avoir lieu. Une présentation qui a fait son petit effet. Mais Xiaomi n’est pas tout seul sur le sujet.

Le principe est le même, avec une sécurité supplémentaire cela dit

Motorola a aussi tout récemment présenté sa propre technologie de recharge sans fil bien que cela ait été fait d’une manière moins officielle, si l’on peut dire, via un simple post sur le site chinois Weibo. La vidéo ci-dessous, pour celles et ceux qui ne comprennent pas le mandarin, montre deux appareils qui, lorsque placés près de la station, commencent à se recharger.

La vidéo donne aussi une indication de la distance à laquelle la recharge peut être initiée. Ici, il est question de 100 cm, un mètre donc. Et ce qui est intéressant, c’est que, contrairement à la Mi Air Charge Technology de Xiaomi, la version de Motorola stoppe la recharge lorsque des appareils sont placés entre la station et l’appareil.

Cela peut sembler être une mauvaise idée de prime abord mais il est tout à fait possible que cette décision ait été prise pour pallier d’éventuels problèmes de santé. Cela pourrait aussi éviter les craintes de certains utilisateurs quant aux ondes qui se baladeraient ainsi dans une maison et qui pourraient affecter le corps humain. Pour l’heure, nous ne savons que très peu de chose de cette technologie de recharge sans fil selon Motorola mais celle-ci est déjà très prometteuse !