Outre TikTok, plus de 50 apps iOS espionnent ce que vous tapez

Les applications mobiles sont aujourd'hui capables de faire énormément de choses. Elles ont pour ce faire besoin d'un certain nombre d'accès à votre téléphone. Et certaines en abusent clairement. On pourrait même parfois y voir de l'espionnage.

Il y a quelques jours, nous apprenions que l’application de vidéo musicale très populaire TikTok espionnait le presse-papier des utilisateurs iOS. Une découverte rendue possible grâce à une nouvelle fonctionnalité de iOS 14 qui va venir notifier les utilisateurs chaque fois qu’une application accès au presse-papier de l’appareil. Et après enquête, il s’avère, assez logiquement finalement, que TikTok n’est pas la seule à procéder ainsi.

Plus de 50 applications iOS populaires espionnent le presse-papier

Interrogés par ArsTechnica, les chercheurs Talal Haj Bakry et Tommy Mysk révélaient que TikTok n’était pas la seule application à accéder ainsi au contenu du presse-papier. Plus de 50 applications iOS populaires sont coupables des mêmes agissements. C’est le cas notamment des applications du Wall Street Journal, du New York Times et de Fox News ainsi que des jeux comme Fruit Ninja ou PUBG Mobile. Des applications sociales font de même, comme Viber ou Weibo.

sans véritable raison légitime de le faire

Pour Tommy Mysk, “c’est très, très dangereux. Ces applications lisent les presse-papier alors qu’il n’y a aucune raison de le faire. Une application qui n’a pas de champ texte n’a aucune raison de lire ce que vous pourriez avoir dans le presse-papier.” Et ce alors même que nous ne savons pas précisément pourquoi ces applications veulent y accéder. En ce qui concerne TikTok, l’entreprise chinoise a justifié ce comportement en déclarant que c’était pour prévenir un éventuel spam. Elle s’est aussi rapidement engagée à supprimer cette fonctionnalité. Dans la plupart des cas, on image bien que ces applications n’accèdent pas au presse-papier pour de mauvaises raisons mais comme le précise Tommy Mysk, il n’y a vraiment aucune raison valable de le faire en premier lieu.