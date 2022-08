Outlook Lite for Android apporte le client email de Microsoft sur les smartphones les plus modestes

Microsoft lance Outlook Lite for Android, une version allégée de son client email, avec quelques inconvénients.

En toute discrétion, Microsoft a annoncé le lancement de Outlook Lite for Android, une version de son service d’email pensée et conçue pour utiliser moins de batterie et moins de stockage que l’application Outlook par défaut sans pour autant sacrifier en performances ou en fonctionnalités.

Microsoft lance Outlook Lite for Android

Plus précisément, la firme de Redmond explique que Outlook Lite for Android propose toutes les fonctionnalités principales de l’expérience Outlook dans une app de seulement 5 Mo optimisée pour la vitesse, même pour les appareils Android les plus modestes. L’entreprise explique que l’app a été conçue pour tourner de manière fluide et rapide et offrir de bonnes performances sur les réseaux 2G et 3G.

Tout l’intérêt de cette app spécifique réside dans justement dans cet impact limité en termes de data, de stockage et de batterie. Et Microsoft n’est pas le seul à proposer une application ainsi allégée pour des marchés qui utilisent beaucoup d’appareils modestes sur des réseaux 2G ou 3G. C’est pour cette raison, par exemple, que Google propose Android Go, une version allégée de son OS mobile pour les appareils d’entrée de gamme, que Meta a tant travaillé à la conception de versions allégées, mais néanmoins riches en fonctionnalités, de ses apps Instagram et Facebook. On trouve d’ailleurs aussi de telles versions pour Twitter, TikTok et même Tinder.

Une version allégée de son client email, avec quelques inconvénients

Comme la plupart des apps allégées, celle-ci a certains inconvénients. Le client email lite de Microsoft conserve toutes les fonctionnalités majeures, mais ne fonctionnent pas avec de nombreux fournisseurs d’email comme l’app Outlook principale. À l’heure actuelle, Outlook Lite est seulement compatible avec les comptes Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 et Microsoft Exchange Online. Par ailleurs, l’app n’est disponible que dans certains pays, y compris l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Équateur, l’Inde, le Mexique, le Pérou, Taïwan, la Thaïlande, la Turquie et le Venezuela. D’autres pays viendront certainement s’ajouter à la liste dans le futur.