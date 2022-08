Outlander : Blood of My Blood, un spin-off sur l’histoire d’amour des parents de Jamie Fraser

Starz annonce la mise en chantier d'un spin-off pour la série télévisée Outlander basée sur les romans à succès de l'autrice américaine d'origine mexicaine et anglaise Diana Gabaldon.

Alors que la saison 7 a débuté son tournage depuis plusieurs mois et accueille de nouvelles têtes au sein de son casting, Outlander va étendre son univers avec Blood of My Blood, un spin-off se focalisant sur les parents de Jamie Fraser, le soldat écossais élevé pour être le futur Laird de Lallybroch et qui épousera Claire.

The #Outlander universe is expanding! Outlander: Blood of My Blood, a prequel that will follow the love story of Jamie Fraser’s parents, is officially in development at STARZ. Read more here: https://t.co/luoHYg3QZ5 pic.twitter.com/TK21YWz7iY — Outlander (@Outlander_STARZ) August 4, 2022

Kathryn Busby, présidente de la grille des programmes originaux de Starz, a déclaré :

Outlander est une série fascinante qui, de saison en saison, a conquis le cœur de ses fans dans le monde entier. Nous sommes ravis d’éplucher les couches de ce monde vibrant pour faire découvrir à notre public l’origine de tout cela. Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore et Maril Davis continueront à apporter leur excellente vision et leur créativité à cette nouvelle itération, et nous sommes impatients de voir ce qui va se passer.

Le retour du drama historique avec Outlander : Blood of My Blood

Produit par Sony Pictures Television et supervisé par Karen Bailey, Outlander : Blood of My Blood est écrit par Matthew B. Roberts, qui fera office de showrunner et de producteur exécutif. Il est également le showrunner et producteur exécutif d’Outlander qui est actuellement en phase de production de sa septième saison. Maril Davis assurera également la production exécutive du préquel avec Ronald D. Moore, qui a développé Outlander pour la télévision, sous leur bannière de production Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company sera également producteur exécutif et Diana Gabaldon sera productrice consultante.