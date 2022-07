Outer Wilds aura droit à sa version PS5 et Xbox Series X/S le 15 septembre

Outer Wilds aura bientôt droit à sa version PS5 et Xbox Series. De quoi (re)découvrir ce magnifique jeu en 60 fps.

Les consoles “next-gen” que sont les PlayStation 5 et autres Xbox Series X/S sont sorties il y a quelque temps maintenant, mais nombre de jeux à succès n’ont pas encore eu droit à leur version dédiée sur ces appareils. Certains sont très attendus par les fans, et à juste titre. Pour celles et ceux qui apprécient Outer Wilds, sachez que le titre disposera de sa mise à jour dédiée dans quelques semaines.

Outer Wilds aura bientôt droit à sa version PS5 et Xbox Series

Outer Wilds aura très bientôt sa mise à jour dédiée à la PlayStation 5 et aux Xbox Series X/S. Celle-ci sera disponible le 15 septembre prochain et elle sera gratuite à quiconque a déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One. Outer Wilds est un jeu d’exploration en monde ouvert qui vous fait explorer d’étranges planètes et débloquer les secrets d’une boucle temporaire infinie qui a dévoré le système solaire. Le jeu est sorti en 2019 sur console et PC, il s’agissait du premier jeu du studio Mobius Digital et le titre a reçu nombre de distinctions prestigieuses, dont celle de Meilleur jeu aux BAFTA Games Awards 2020.

De quoi (re)découvrir ce magnifique jeu en 60 fps

La mise à jour pour PS5 et Xbox Series native permettra aux joueurs de (re)découvrir le jue en 60 fps. Outer Wilds : Echoes of the Eye, un DLC très important et tout aussi magnifique pour le jeu, aura aussi droit à sa mise à jour. Mieux encore, il sera inclus dans cette nouvelle version.

La version pour Nintendo Switch, quant à elle, devrait arriver après cette version PS5 et Xbox Series. Elle devait initialement être proposée cet été, mais le délai n’a pu être tenu par le studio. Mobius Digital a fait ces différentes annonces durant la présentation d’Annapurna Interactive.