Outer Range : une série qui mélange western et surnaturel

Josh Brolin sera la star de la série télévisée Outer Ranger pour Amazon.

La série télévisée Outer Ranger tourne autour de Royal Abbott (Josh Brolin), un éleveur qui se bat pour ses terres et sa famille, et qui découvre un mystère insondable aux confins de la nature sauvage du Wyoming. L’histoire commence avec les Abbott qui doivent faire face à la disparition de leur belle-fille Rebecca. Ils sont poussés au bord du gouffre lorsque les Tillerson (les propriétaires voyants du ranch voisin, axé sur le profit) tentent d’obtenir leurs terres. Une mort prématurée dans la communauté déclenche une chaîne d’événements pleins de tension, et les problèmes apparemment liés à la terre de la petite ville atteignent leur paroxysme avec l’arrivée d’un mystérieux vide noir dans le pâturage ouest des Abbott. De folles révélations sont faites alors que Royal se bat pour protéger sa famille ; à travers ses yeux, nous commençons à voir comment le temps contient des secrets du passé et des mystères troublants annoncés.

Un trailer pour Outer Range

La première saison de Outer Range comprendra huit épisodes, à raison de deux par semaine à partir du 15 avril prochain sur Amazon Prime Video. Brian Watkins est le créateur et le producteur exécutif ; les autres producteurs sont Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Lawrence Trilling, Amy Seimetz, Tony Krantz, et Plan B Entertainment (Dede Gardner, Jeremy Kleiner et Brad Pitt) pour Amazon Studios.

Outre Josh Brolin, la distribution comprend Imogen Poots (I Know This Much Is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun : Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) et Will Patton.