Oura, la bague connectée qui peut aider à détecter le Covid-19

Face à cette pandémie du nouveau coronavirus, tous les moyens sont bons pour détecter la présence du virus chez un patient. Les technologies modernes peuvent aider, bien évidemment. La preuve avec cette bague connectée très intéressante.

Le problème avec le virus Covid-19, c’est qu’il peut rester en incubation dans le corps d’une personne pendant plusieurs semaines. Autrement dit, il peut y avoir de nombreux infectés qui ne montrent aucun symptôme avant qu’il ne soit trop tard et/ou qu’ils n’aient infecté de nombreuses autres personnes à leur tour. Cela étant dit, cette bague connectée répondant au nom de Oura pourrait aider face à ce problème.

La bague connectée Oura pourrait aider à détecter le Covid-19

2 000 Oura Rings ont déjà été distribuées aux employés du Centre Médical UCSF et du Zuckerberg San Francisco General Hospital. Ces bagues peuvent être utilisées pour mesurer plusieurs constantes vitales de son porteur, comme le rythme cardiaque, la température, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et les calories brûlées. Mais aujourd’hui, elles sont utilisées dans une étude de grande ampleur pour voir si elle est en mesure d’aider à détecter les signes avant-coureur de la présence du Covid-19 dans le corps du porteur. Celui-ci pourrait alors être pris en charge par des professionnels de santé ou se mettre en quarantaine.

Une grande étude sur le terrain est en cours en Californie

Selon le Dr. Ashley Mason, professeur assistant en psychiatrie à l’UCSF qui a dirigé le projet, “cela permettra aux gens de se mettre en quarantaine plus tôt, d’être pris en charge plus tôt. Le virus pourrait revenir à l’Automne et nous devons être prêts.” À titre d’exemple, Petri Hollmén portait la bague lorsque celle-ci l’avertit que sa température était d’1°C plus élevée que la normale. Notre homme déclarait se sentir tout à fait bien mais après avoir été testé, il s’est avéré qu’il avait effectivement le Covid-19. Selon Petri Hollmén, “si aucun appareil électronique ne me l’avait dit, j’aurais simplement pensé à une petite fatigue à cause de mon chien qui m’avait réveillé deux fois pendant la nuit.”