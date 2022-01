Our Flag Means Death, la série sur les pirates de Taika Waititi

Des pirates sur HBO Max avec Our Flag Means Death.

Librement inspirée des aventures de Stede Bonnet, qui sera incarné par le comédien Rhys Darby (Jumanji, Guns Akimbo, Next Goal Wins), la série télévisée Our Flag Means Death raconte comment un aristocrate gâté va devenir capitaine d’un bateau pirate appelé le Revenge alors qu’il ne sait pas ce que signifie mener une vie de crime en haute mer. Dès le début de sa nouvelle vie sans sa femme et sa famille, il voudra bâtir sa renommée sur le concept du “pirate gentleman”.

Un teaser pour Our Flag Means Death

Créée et écrite par David Jenkins (People of Earth), ainsi que réalisée par Taika Waititi (en plus d’interpréter Barbe Noire, le pirate le plus redouté et le plus vénéré de l’histoire), Our Flag Means Death sera diffusée sur HBO Max en mars prochain. Garrett Basch et Dan Halstead sont les producteurs exécutifs.

A noter que le casting est composé de Kristian Nairn (Wee John Feeney), Nathan Foad (Lucius), Samson Kayo (Oluwande), Rory Kinnear (Capitaine Nigel Badminton and Chauncey Badminton), Con O’Neill (Izzy), Vico Ortiz (Bonifacia), Ewen Bremner (Buttons), David Fane (Fang), Joel Fry (Frenchie), Guz Khan (Ivan), Matthew Maher (Black Pete) ainsi que Leslie Jones, Nat Faxon, Fred Armisen et Samba Schutte.