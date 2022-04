Oui, votre propre numéro de téléphone peut aussi vous spammer

Des textos de spam provenant de votre propre numéro de téléphone ? Le spoofing est très répandu et il n'y a pas grand-chose à faire contre cela.

Le spam par texto n’est étranger à personne à l’heure actuelle. Qu’il s’agisse de messages censés provenir de votre opérateur pour vous offrir un “cadeau” ou de Netflix qui vous demande d’ouvrir un lien et de “mettre à jour votre abonnement”, ces tentatives sont malheureusement trop fréquentes. Ce qui n’est pas habituel, par contre, c’est lorsque ces messages proviennent non pas d’une source étrange, mais de votre propre numéro de téléphone.

Des textos de spam provenant de votre propre numéro de téléphone ?

Recevoir un SMS de spam de votre propre numéro de téléphone ne signifie pas que vous avez été piraté(e), bien que vous puissiez le penser de prime abord. On râle de recevoir un énième spam, puis l’on se rend compte que l’expéditeur n’est autre que… soi-même.

Mais non, cela ne veut pas dire que votre numéro a été compromis, ni que des hackers ont volé vos informations. Ce type d’attaque est appelé “spoofing”. Une personne malintentionnée envoie un message non pas depuis sa propre adresse email ou son numéro de téléphone, mais depuis la source dont il a envie, y compris, de plus en plus souvent, de votre propre numéro de téléphone.

Ces tentatives de phishing sont aussi ridicules qu’elles sont transparentes. Bravo les gars, vous avez compris comment envoyer un texto depuis mon propre numéro et vous utilisez cela pour proposer les mêmes scams, encore et toujours. Pourquoi en viendrais-je à croire cette fois, c’est légitime ? Parce que le message vient de moi-même ?

Le spoofing est très répandu et il n’y a pas grand-chose à faire contre cela

Peut-on faire quelque chose contre cela ? Malheureusement, pas vraiment. La seule possibilité reste de signaler la chose, à son opérateur ou une quelconque association de consommateurs ou agence spécialisée. Mais aller signaler son propre numéro de téléphone comme spammer est… disons-le, pour le moins contre-productif. Les opérateurs sont aujourd’hui pleinement conscients de ce genre de spam et semblent ne pas vouloir ou pouvoir faire les gérer convenablement. Signaler ces attaques aux associations de consommateurs et autres autorités compétentes reste donc probablement la meilleure option. Celles-ci pourront mettre la pression sur les opérateurs pour trouver des solutions. Ceci étant dit, aucune de ces deux alternatives n’est vraiment efficace. En tant que consommateur, vous ne pouvez pas endiguer le spam qui arrive sur votre appareil. C’est aux opérateurs de gérer le problème.

Et il va sans dire que vous ne devez en aucun cas interagir avec ce genre de contenu, ni ouvrir les liens inclus. Si certains sont totalement inoffensifs, vous faisant simplement un site quelconque, d’autres peuvent être véritablement néfastes.