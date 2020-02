Oscars 2020 : “Parasite” grand gagnant de la cérémonie

Le film de Bong Joon-ho remporte 4 prix, devançant ses brillants concurrents qui durant cette sélection étaient représentés par Joker, 1917 ou encore Marriage Story. Une consécration pour le réalisateur sud-coréen.

Sans aucun doute le long-métrage le plus terrifiant de l’année 2019, Parasite de Bong Joon-ho a remporté quatre prix lors de la 92e cérémonie des Oscars qui se déroulait hier à Los Angeles. Il continue ainsi son grand chelem, ayant déjà été couronné d’une Palme d’or en 2019 et du prix du meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes. Ce prix a quelque chose de plus spécial encore, Parasite étant le premier film coréen et en langue étrangère à gagner l’Oscar du meilleur film. La carrière de Bong Joon-ho était déjà exceptionnelle, avec le touchant film Netflix Okja qui prenait parti contre l’élevage industriel, le saisissant Le Transperceneige adapté de la bande-dessinée française du même nom, le drame Mother, le déjà classique thriller fantastique The Host et le polar Memories of Murder sorti en 2003.

Quatre Oscars pour Parasite

La cérémonie des Oscars a permis dans un sens de récompenser l’ensemble de sa carrière. Lors de cette 92 ème cérémonie, Parasite a remporté l’Oscar du meilleur film, l’Oscar du meilleur film international (anciennement “Oscar du meilleur film en langue étrangère”), l’Oscar du scénario original et l’Oscar du meilleur réalisateur pour Bong. La concurrence était pourtant rude avec Joker nommé pour 11 prix différents, 1917 de Sam Mendes nommé pour 10 et Jojo Rabbit, Les Filles du docteur March et Marriage Story tous nommés pour 6 récompenses différentes.

Une belle concurrence

Au final, Joker a remporté l’Oscar du Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et l’Oscar de la Meilleure musique de film pour Hildur Guðnadóttir tandis que 1917 a remporté les Oscars de la Meilleure photographie, du Meilleur mixage de son et des Meilleurs effets visuels — un prix mérité pour les faux longs plans-séquences qui donnent l’illusion de la continuité à travers tout le long-métrage. Renée Zellweger a elle remporté l’Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle dans Judy tandis que le prix du Meilleur acteur dans un second rôle a été décerné à Brad Pitt pour Once Upon a Time… in Hollywood et le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle a été décerné à Laura Dern pour le très émouvant Marriage Story.

Enfin parmi les autres grandes catégories, Toy Story 4 a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation tandis que American Factory remporte le prix du Meilleur documentaire. Tout comme Marriage Story, il avait été produit par Netflix. Une preuve supplémentaire du poids de plus en plus important que joue cet acteur dans le secteur du cinéma, au-delà du petit écran.