Orphan Black : Echoes, une série spin-off en 2023

L'univers de la série Orphan Black va s'étendre avec Orphan Black : Echoes.

Se déroulant dans un futur proche, Orphan Black : Echoes s’intéresse en profondeur la manipulation scientifique de l’existence humaine. La première saison de dix épisodes va suivre un groupe de femmes qui s’immiscent dans la vie des autres et s’embarquent dans un voyage palpitant pour percer le mystère de leur identité et découvrir une histoire déchirante d’amour et de trahison.

Orphan Black: Echoes, a new series set in the world of #OrphanBlack, will premiere in 2023 on @AMCPlus. pic.twitter.com/GiUughS9cb — Orphan Black (@OrphanBlack) April 6, 2022

“Je suis ravie de commencer ce nouveau chapitre dans le monde d’Orphan Black“, a déclaré Anna Fishko, créatrice et showrunner de la nouvelle série télévisée. “Créer une histoire qui embrasse l’héritage de la série originale a été si gratifiant, et je suis impatiente que le public s’embarque dans un nouveau voyage qui explore les grandes questions de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Je suis incroyablement chanceux d’avoir des partenaires aussi favorables en la personne de Boat Rocker, John Fawcett et AMC, et j’ai hâte de présenter aux publics, anciens et nouveaux, le prochain volet de cette histoire bien-aimée“. Dan McDermott, président du divertissement et d’AMC Studios pour AMC Networks ajoute : “Orphan Black a eu une série remarquable sur BBC America, attirant des millions de fans dévoués et très engagés, captivés par une histoire intelligente et fascinante et par la performance de Tatiana Maslany. Nous sommes impatients de replonger avec Anna, John et nos partenaires de Boat Rocker et de proposer une toute nouvelle version de ce monde riche, digne du #CloneClub.”

Retour aux sources avec l’équipe de production du spin-off Orphan Black : Echoes

Anna Fishko (Pieces of Her, The Society, Fear the Walking Dead) est créatrice, scénariste, showrunner et productrice exécutive. John Fawcett, le co-créateur de la série originale, qui a également réalisé 17 épisodes au cours des cinq saisons, est également réalisateur et producteur exécutif. David Fortier et Ivan Schneeberg, producteurs exécutifs de Boat Rocker sur la série originale Orphan Black, reviennent en tant que producteurs exécutifs sur la nouvelle série. Katie O’Connell Marsh, Nick Nantell et Kerry Appleyard seront également producteurs exécutifs pour Boat Rocker.