OrCam Reader, pour aider les déficients visuels à lire convenablement

Pouvoir lire est considérer pour beaucoup comme acquis. Ce n'est malheureusement pas le cas pour celles et ceux qui souffrent de déficience visuelle. Dans certains cas, il existe des solutions, plus ou moins contraignantes. En voici une nouvelle.

Être en mesure de voir suffisamment bien pour pouvoir lire est quelque chose que beaucoup considèrent comme acquis, voire inné. Malheureusement, avec l’âge notamment, on peut avoir des problèmes de vue, plus ou moins graves. Et certaines personnes souffrent de déficience visuelle plus ou moins sévère. La lecture devient alors une véritable épreuve, parfois même purement et simplement impossible. Voici une nouvelle technologie qui pourrait leur simplifier considérablement la vie.

OrCam Reader, le petit gadget qui vous aide à lire

En effet, la société OrCam vient de dévoiler sa toute nouvelle création, un petit appareil portable baptisé OrCam Reader. Celui-ci utilise la puissance de l’intelligence artificielle pour aider celles et ceux qui ont des difficultés à lire. Et cela peut concerner les problèmes de dyslexie, d’aphasie, de déficience visuelle légère à modérée ou même celles et ceux qui doivent lire mais qui sont simplement trop fatigués pour le faire. Le fonctionnement du OrCam Reader est très simple. OrCam Reader utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et dispose un mécanisme de point-and-click permettant facilement et rapidement à l’utilisateur de scanner un paragraphe de texte, que ce soit sur un journal, un livre, un écran, etc et de le lire à haute voix.

Pointez, scannez, écoutez ! Simple et efficace

OrCam n’est pas un étranger dans le domaine des technologies dédiées à la vision. C’est même un spécialiste de la question. L’entreprise avait fait la démonstration il y a quelque temps au CES de son dispositif OrCam MyEye 2.0 qui permet aux déficients visuels sévères de “voir”. L’appareil avait reçu un prix de la meilleure innovation du CES 2018. OrCam n’est pas la seule à proposer ce genre de technologie pour aider les personnes ayant des difficultés à lire. Récemment, nous découvrions la lampe Lexilight qui vient en aide à celles et ceux qui souffrent de dyslexie. Là encore, le produit avait reçu un prix de la meilleure innovation, du CES 2020 cette fois.