Oppo va commencer à concevoir ses propres processeurs

L'industrie du smartphone est composée de multiplies sociétés, chacune ayant sa spécialité, si l'on peut dire. Les marques font appel à ces sociétés pour obtenir leurs composants. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir fabriquer elles-mêmes.

À l’heure actuelle, la majorité des smartphones se reposent sur Qualcomm pour leurs puces. Certaines marques cependant fabriquent déjà leurs propres processeurs. C’est le cas notamment de Apple, Samsung ou Huawei, pour ne citer qu’elles. Il semblerait aujourd’hui que ce soit aussi la stratégie voulue par Oppo.

Oppo veut fabriquer ses propres processeurs

Interrogé par un journal local, Liu Bo, directeur de Oppo Chine, déclarait notamment la chose suivante : “C’est un pas important que Oppo devra franchir. Nous devons nous attaquer aux technologies des puces et en faire une force motrice très importante dans nos futurs développements.” Voilà une déclaration qui n’est pas vraiment surprenante, cela va dans le même sens que d’autres géants. Et cette tendance devrait très certainement s’accélérer dans l’industrie du smartphone. Nul ne sait si Oppo saura fabriquer des puces aussi abouties que Qualcomm, notamment, l’avenir nous le dira, mais la marque semble en tous les cas aujourd’hui bien décidée.

Pour réduire sa dépendance à Qualcomm notamment

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette envie de fabriquer ses propres processeurs. L’une d’entre elles est de réduire la dépendance envers les autres entreprises. Comme dit en préambule, la majorité des smartphones reposent sur des composants Qualcomm. Cela signifie qu’il faut payer Qualcomm pour utiliser ses composants, ce qui a un coût non négligeable sur la facture finale. En pouvant fabriquer soi-même ses processeurs, cet argent peut être investi ailleurs. De plus, cela donne aux entreprises davantage de contrôle quant à ce que peuvent faire ou non leurs appareils. Comme nous avons pu le voir chez Apple avec ses puces A, la firme de Cupertino est désormais en mesure de contrôler finement les évolutions de sa puce et les fonctionnalités de ses produits, ce qui permet de rendre un peu plus unique encore l’expérience utilisateur.