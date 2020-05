Oppo Reno Ace 2 EVA Limited Edition, pour les fans de Evangelion

Les fabricants de smartphones n'hésitent plus aujourd'hui à nouer des partenariats assez insolites pour proposer des éditions limitées de leurs appareils et sortir ainsi du lot. Nouvel exemple aujourd'hui avec Oppo et Evangelion.

Nous avons déjà vu plusieurs smartphones “à thème” par le passé. Les fabricants s’associent avec des studios de cinéma notamment pour fabriquer des appareils autour d’un film particulier, par exemple. Cela étant dit, la plupart du temps, il s’agit simplement d’une finition légèrement différente accompagné de quelques fonds d’écran et autres fichiers media. Aujourd’hui, Oppo fait passer ce genre d’édition limitée à un autre niveau.

Oppo dévoile Oppo Reno Ace 2 EVA Limited Edition

En Chine, la marque vient de dévoiler le Oppo Reno Ace 2 EVA Limited Edition. Il s’agit d’un smartphone Oppo Reno Ace 2 sur lequel a été appliqué un thème très travaillé autour du manga et de l’anime Evangelion. Mais comme dit plus haut, c’est bien davantage qu’un simple travail sur la finition. Si l’extérieur a effectivement été retravaillé aux couleurs du manga, tout le packaging et les accessoires le sont aussi. Un bien joli cadeau pour les fans de la première heure de l’œuvre de Hideaki Anno.

Un pack complet de son smartphone aux couleurs de Evangelion

Ainsi, la boîte même du téléphone ressemble trait pour trait à une capsule, celle-là même qui sert d’entrée dans les mecha. Il y a aussi un outil d’éjection pour la carte SIM. La plupart des acheteurs de smartphone zappent très rapidement cet accessoire mais ici, il ressemble à une version miniature de la Lance de Longinus. Il y a aussi un étui Unit-01 pour le smartphone et une paire d’écouteurs estampillés NERV. Même le chargeur intègre de nombreux détails du pas de tir des mecha.

Comme dit, voici un très joli cadeau pour les plus grands fans de la série. Malheureusement, il devrait être très difficile de mettre la main sur un exemplaire sur ce smartphone Oppo Reno Ace 2 EVA Limited Edition dans la mesure où c’est une édition très limitée, seulement 10 000 exemplaires seront disponibles.