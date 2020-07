Oppo dévoile une nouvelle technologie de recharge sans fil AirVOOC à 65 W

Les solutions de recharge pour nos appareils électroniques ont beaucoup progressé ces dernières années. Le sans fil commence aujourd'hui à arriver mais il manque encore de puissance. Oppo dévoile une nouvelle technologie à 65 W.

La recharge sans fil est souvent critiquée à cause de sa faible puissance. Cela se traduit à l’usage par une recharge plutôt lente, voire très lente, par rapport à une recharge filaire, et plus encore par rapport aux technologies de recharge rapide que proposent les constructeurs depuis quelque temps maintenant. Cela étant dit, ces dernières années, il faut reconnaître que des améliorations ont été faites sur ce segment. Oppo dévoile une nouvelle solution pour le moins intéressante.

Oppo dévoile sa technologie AirVOOC 65 W

La marque vient ainsi d’annoncer sa dernière technologie en date de recharge sans fil, il s’agit de AirVOOC 65 W. Comme son nom l’indique, c’est une version améliorée de la technologie Oppo AirVOOC 40 W que l’on pouvait notamment découvrir avec le Reno Ace 2. La puissance est encore en hausse, ce qui permettra de recharger plus rapidement sans fil son appareil. Selon le fabricant, il serait possible de recharger totalement une batterie de 4 000 mAh en 30 minutes seulement.

La recharge sans fil plus puissante que jamais

Pour resituer les choses, la technologie AirVOO 40 W proposée avec le Oppo Reno Ace 2 mettait un peu moins d’une heure. Autrement dit, il s’agirait aujourd’hui de diviser la durée de recharge par deux, ou presque. Selon Oppo, cela est rendu possible grâce à l’utilisation d’un design double bobine en parallèle qui permet de délivrer du 20 V / 2 A et 20 V / 1,25 A respectivement. Et pour empêcher le chargeur de surchauffer, un système de refroidissement a été intégré sous les bobines. Celui-ci utilise l’effet Peltier, le rendant plus efficace qu’un refroidissement via ventilateur (ce qui n’empêche pas que des ventilateurs soient présents dans le boîtier pour dissiper la chaleur). Le constructeur ne précise pas quels futurs appareils seront compatibles avec ce AirVOOC 65 W mais la recharge sans fil progresse, et c’est une très bonne chose.