Oppo dévoile sa recharge SuperVOOC 150 W, de 0 à 100 % en 15 minutes

Oppo dévoile sa technologie SuperVOOC 150 W. Pour recharger une batterie de 4 500 mAh de 0 à 100 % en 15 minutes.

Si nos smartphones sont aujourd’hui d’incroyables concentrés de technologies, de vraies bêtes de performances, ils pêchent encore par leur batterie intégrée. Celle-ci leur confère une autonomie générale à peine acceptable et il semble très difficile de parvenir à une véritable innovation de rupture sur ce point. Alors les fabricants travaillent d’arrache-pied sur la recharge. Oppo vient de dévoiler la recharge la plus rapide au monde à ce jour, la technologie SuperVOOC 150 W.

La technologie des batteries de nos smartphones n’a pas évolué, ou très peu, depuis l’apparition des premiers smartphones sur le marché. Faute de véritable amélioration sur ce point, nous nous attendons donc à ce que nos appareils se rechargent très rapidement. Oppo vient de dévoiler une nouvelle technologie de recharge, SuperVOOC 150 W, qu’il qualifie de la plus rapide au monde.

Selon Oppo, sa technolotie SuperVOOC 150 W permet de recharger une batterie de 4 500 mAh de 0 à 50 % en seulement 5 minutes et de 0 à 100 % en 15 minutes. Pas mal, non ? C’est moins de temps qu’il n’en faut pour regarder un épisode de sitcom. Autrement dit, vous pourriez lancer un épisode de Friends – encore ! – et votre smartphone serait rechargé avant la fin !

Cela étant dit, le problème avec la recharge rapide, c’est qu’elle génère de la chaleur. Pour contrer cela, Oppo a créé un Battery Health Engine, pensé et conçu pour suivre de près la batterie, et notamment sa température. La marque a aussi intégré une sécurité qui s’activera automatiquement dans l’éventualité où quelque chose irait de travers. Ce système permet aussi d’assurer que la batterie sera en mesure de fournir 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge.

Oppo ne serait pas le premier à expérimenter de tels systèmes de recharge. L’année dernière, Infinix avait dévoilé un concept de smartphone équipé d’une recharge à 160 W. La recharge est clairement l’un des aspects prioritaires pour les services de recherche et développement, en attendant une vraie nouveauté en termes de batterie. Oppo fait régulièrement des avancées significatives sur ce plan. Et c’est une bonne chose pour le grand public.