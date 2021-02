OPPO dévoile à son tour sa propre technologie de recharge sans fil

La recharge sans fil actuelle n'est pas vraiment une recharge sans fil. Il faut que l'appareil reste posé sur la base. On attend impatiemment la nouvelle génération, la "vraie" recharge sans fil...

Cela ne fait que très peu de temps que l’on peut recharger nos smartphones sans fil, enfin si l’on peut dire. Certes, le téléphone n’a plus besoin d’être branché mais il doit être posé sur une surface bien particulière et délimitée. Nous sommes encore loin donc de disposer d’une vraie recharge sans fil. Mais récemment, plusieurs fabricants ont dévoilé des technologies très prometteuses. C’est le cas aujourd’hui d’OPPO, avec le Wireless Air Charging.

OPPO dévoile sa technologie Wireless Air Charging

Le mois dernier, Xiaomi et Motorola dévoilaient tous les deux leur propre technologie de “vraie” recharge sans fil. Il semblerait qu’aujourd’hui, OPPO soit prêt à jouer aussi dans cette cour. La marque vient de dévoiler sa propre technologie. Celle-ci a été présentée en bonne et due forme durant le MWC Shanghai 2021, la technologie OPPO Wireless Air Charging a pu faire son entrée dans le monde.

La “vraie” recharge sans fil commence à arriver

Dans sa forme actuelle, la technologie de recharge sans fil n’est pas particulièrement rapide, elle ne peut fournir que 7,5 W de puissance. Cela étant dit, ce n’est pas là son intérêt premier. Le principal argument de vente, si l’on peut dire, reste qu’il n’est plus besoin d’utiliser de câbles ou de tapis de recharge pour fonctionner. La technologie d’OPPO repose sur la résonance magnétique et dès qu’un appareil compatible se retrouve à portée de charge, soit dans les 10 cm du chargeur, ce dernier commence à recharger.

Cela signifie que même si vous veniez à prendre votre téléphone pour regarder une notification ou répondre à un message, celui-ci continuerait à se recharger. Bien que certains puissent arguer que cette distance de 10 cm soit encore trop réduite, d’autres pourraient y trouver là une “sécurité” supplémentaire. Cela signifie que toute la pièce ne serait pas baignée d’ondes radio. L’entreprise ne mentionne par contre pas quand le chargeur sera commercialisé mais un tel accessoire pourrait être très intéressant.

Et il semblerait que ce genre de technologies soit très prisée. Des géants de la tech comme Apple et Samsung sont encore absents de ce marché mais l’on se doute que ce n’est qu’une question de temps. Et il ne fait aucun doute que cette concurrence permettra d’obtenir des technologies plus perfectionnées encore. À suivre !