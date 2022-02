Oppo annonce un partenariat de trois ans avec Hasselblad avec des objectifs clairement établis pour la photographie.

Depuis toujours ou presque, les fabricants de téléphone s’associent avec des marques d’appareils photo. Ces partenariats permettent de proposer des modules caméra, tant en niveau matériel que logiciel, toujours plus performants. On se souvient par exemple de la collaboration de Nokia avec Zeiss pendant de longues années. Il y a eu aussi Huawei avec Leica ou encore Vivo avec Zeiss. Aujourd’hui, c’est Oppo qui s’associe à une marque de renom.

Vous vous souvenez peut-être que, l’année dernière, OnePlus annonçait un partenariat avec Hasselblad, une fois encore pour améliorer la partie photo sur ses appareils. Aujourd’hui, il s’avère que Oppo prend le train en marche, si l’on peut dire, en officialisant une collaboration de trois ans avec Hasselblad. Cela n’a rien de très étonnant quand on sait que Oppo et OnePlus appartiennent à la même entreprise, BBK Electronics. Une initiative assez logique, donc.

Cela étant dit, on pourrait se demander s’il ne pourrait pas y avoir là conflit d’intérêt. Ou peut-être au contraire faut-il y voir la volonté d’une réelle synergie. Dans tous les cas, les premiers résultats du partenariat d’Oppo et Hasselblad devraient être visibles dans le prochain smartphone de la marque, l’Oppo Find X, qui devrait être baptisé Find X5 pour le grand public.

Selon le communiqué de Oppo, “OPPO et Hasselblad vont désormais travailler ensemble pour développer des solutions d’imagerie avancées via une collaboration en recherche et développement, ceci dans l’objectif d’offrir aux utilisateurs des couleurs plus naturelles et une expérience d’image plus affinée encore. Grâce à l’outil de calibration des couleurs naturelles avec Hasselblad, OPPO cherche aussi à proposer les tons de peau les plus naturels possibles pour la photographie de portrait.”

Voilà qui a le mérite d’être clair, avec des objectifs bien définis. Rendez-vous très bientôt pour découvrir les premiers fruits de cette collaboration.