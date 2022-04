Opera lance son service VPN Pro en bêta sur Android

Opera lance son offre VPN Pro en version bêta pour sécuriser son smartphone Android à moindre coût.

Les VPN sont devenus des services très populaires ces dernières années, profitant largement de la volonté des internautes de protéger leur vie privée des yeux et des oreilles indiscrets, qu’il s’agisse des gouvernements ou des géants de la tech. On compte aujourd’hui des dizaines de services VPN sur le marché, certains plus complets que d’autres, plus ou moins onéreux. Aujourd’hui, c’est Opera qui fait parler de lui avec son offre VPN Pro.

Opera lance son offre VPN Pro en version bêta

Opera propose depuis longtemps maintenant un VPN gratuit dans son navigateur pour Android, mais aujourd’hui, il pense que certains utilisateurs pourraient être prêts à payer pour aller plus loin. La société du même nom a lancé un service VPN Pro en bêta pour Android qui, moyennant une certaine somme, vient sécuriser vos connexions sur tout l’appareil. Cela ressemble beaucoup à n’importe quel autre service de VPN payant, mais Opera promet un certain nombre d’avantages intéressants.

Vous pouvez souscrire via un navigateur et un compte Opera existant. Autrement dit, vous n’avez pas à télécharger une application séparée si vous utilisez déjà l’option gratuite. Opera ne conserve par ailleurs pas de logs qui pourraient être utilisés pour suivre votre activité. Il est encore trop tôt pour savoir si l’entreprise tiendra sa promesse de “serveurs haut débit”, mais vous pouvez combiner le mode économie de data d’Opera avec le VPN Pro pour éviter d’exploser vos limites de data, si vous en avez.

La bêta VPN Pro est disponible dès à présent aux utilisateurs disposant d’Android 6.0 ou plus récent et Opera pour Android Beta 68.2. Le tarif, quant à lui, est très intéressant. Les premiers abonnés peuvent en profiter pour 2 $ seulement, s’ils s’engagent pour 3 mois, ou 3 $ pour un mois. L’option proposée par Opera ne sera pas suffisante si vous voulez un service VPN pour tous vos appareils, mais elle pourrait tout à fait suffire si vous cherchez à sécuriser votre smartphone ou simplement profiter des catalogues d’autres pays de vos services de streaming.