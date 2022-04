Opera Crypto Browser est disponible sur iOS

Opera lance son Crypto Browser sur iOS, toujours pour simplifier l'accès au web3 et technologies sous-jacentes.

Opera avait lancé son navigateur web dédié “Crypto Browser” en janvier dernier en version bêta, promettant de rendre les sites web3 aussi accessibles que n’importe quel site web2. L’entreprise avait alors lancé son navigateur pour Windows, Mac et Android, laissant malheureusement de côté les possesseurs d’appareils iOS. Aujourd’hui, Opera annonce que son Crypto Browser est enfin disponible pour les iPhone et autres iPad, à télécharger et installer directement depuis son site.

Opera lance son Crypto Browser sur iOS

Le navigateur en question dispose d’un wallet crypto non custodial intégré qui prend en charge Ethereum, Bitcoin et d’autres écosystèmes blockchain. Cela permet aux utilisateurs d’acheter des cryptos avec de la monnaie fiduciaire et d’échanger n’importe quel token supporté sans devoir installer la moindre extension. De plus, le navigateur offre aux utilisateurs un accès aux applications décentralisées et autres NFT du web3, y compris aux 7 000 services basés sur l’écosystème Polygon.

L’une des fonctionnalités intéressantes de ce Crypto Browser est la page de démarrage Crypto Corner, sur lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir des informations en temps réel autour des crypto-monnaies, comme les valeurs, événements, airdrops et podcasts. Opera déclare par ailleurs avoir pensé et conçu son navigateur tant pour les utilisateurs déjà aguerris de la crypto que pour les débutants qui ont besoin d’aide.

Toujours pour simplifier l’accès au web3 et technologies sous-jacentes

Jorgen Arnesen, cadre chez Opera, déclarait notamment : “L’intérêt pour le web3 ne cesse de croître. Le Projet Opera Crypto Browser a été conçu pour simplifier l’expérience utilisateur du web3 qui a souvent pu être déroutante pour le grand public. Opera est convaincu que le web3 doit être facile d’utilisation pour pouvoir atteindre son plein potentiel et être adopté massivement.”

Opera n’a pas précisé si la version iOS était compatible avec le standard Ethereum Layer 2, plus économe en énergie. La société avait déployé la prise en charge de cette Layer 2 pour la version Android en février dernier, ce qui, selon l’entreprise, permettait de faire son navigateur le premier navigateur mobile à dispose d’une telle fonctionnalité.