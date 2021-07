Opera arrive dans une version optimisée sur les Chromebook

Opera lance une version optimisée pour Chrome OS de son navigateur web. Et les habitués retrouveront très vite leurs marques.

Chrome OS est le système d’exploitation de Google. Logique, donc, que le géant américain souhaite y placer tout son écosystème. Cela passe notamment par le navigateur web, Chrome en l’occurrence. Ceci étant dit, le système n’est pas fermé et des alternatives peuvent tout à fait exister. C’est le cas aujourd’hui d’Opera qui arrive dans une version optimisée pour cet OS.

Opera lance une version optimisée pour Chrome OS de son navigateur

Étant donné que les Chromebook tournent sous Chrome OS, un système développé par Google, il n’est pas surprenant que Chrome soit le navigateur par défaut. Cependant, il existe un certain nombre d’alternatives disponibles dans la mesure où Chrome OS permet d’exécuter des applications Android. Les utilisateurs peuvent ainsi toujours télécharger le navigateur de leur choix sur le Play Store.

Les habitués ne seront pas dépaysés

Ceci étant dit, ces navigateurs alternatifs ne sont pas forcément optimisés pour Chrome OS, et ce, principalement parce qu’ils ont été conçus pour Android. Si vous cherchez un navigateur optimisé par Chrome OS autre que Chrome, vous pourriez être intéressé(e) de savoir que Opera vient d’annoncer, et de lancer d’ailleurs, une version qu’il affirme être “le premier navigateur alternatif optimisé pour les Chromebook au monde”.

Il s’agit essentiellement du navigateur Opera que l’on connait si ce n’est qu’il a été développé pour Chrome OS. Autrement dit, contrairement aux autres navigateurs Android qui fonctionnent sur les Chromebook, celui-ci a été pensé et conçu pour cette plate-forme en particulier. Selon Opera, cette version pour Chrome OS dispose d’une multitude de fonctionnalités que les utilisateurs ont déjà appris à connaître, comme le VPN intégré et le bloqueur de publicités.

Ce navigateur embarque aussi un certain nombre d’outils sociaux comme WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter et Facebook Messenger, pour pouvoir accéder à toutes ses discussions dans le navigateur en lui-même. On citera aussi les thèmes, le mode nuit pour une meilleure visibilité en faible luminosité et bien davantage. Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s, direction le site officiel d’Opera.