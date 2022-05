OpenSea va sécuriser sa plate-forme pour lutter contre les arnaques

OpenSea veut sécuriser sa plate-forme face aux scammers et annonce de nombreuses nouvelles mesures.

OpenSea prépare la mise en place d’un nouveau système pour repérer les NFT contrefaits et vérifier les comptes des utilisateurs, ceci dans un effort de mettre à mal les problèmes de fraude qui ne cessent de croître dans cette industrie. Dans plusieurs posts de blog, le marketplace détaille les changements à venir, y compris la vérification à davantage d’utilisateurs, la suppression automatisée et via assistance humaine des “copymintes” et autres contrefaçons de NFT authentiques et des modifications dans la manière dont les badges des collections – qui permettent d’identifier les collections NFT réalisant de grandes ventes ou avec un fort intérêt – sont attribués sur la plate-forme.

Tout d’abord, OpenSea utilisera un système biparti pour détecter les contrefaçons. Celui-ci sera composé d’une technologie de reconnaissance d’image et d’une analyse humaine. L’entreprise explique que ce nouveau système scanner de manière continue toutes les collections NFT (y compris les actifs fraîchement frappés) pour détecter d’éventuel faux. Des employés humains devront alors approuver les recommandations du système.

“Notre nouveau système de prévention des copies utilise la technologie de vision par ordinateur pour scanner tous les NFT sur OpenSea (y compris les futurs). Le système compare ensuite ces scans à une base de collections authentiques, à commencer par certaines des collections les plus copiées – nous cherchons des rotations et autres permutations, par exemple”, explique Anne Fauvre-Willis, dans un post. L’entreprise explique avoir déjà détecté plusieurs contrefaçons avec son système de détection des copies illégales et a l’intention d’étendre les capacités de cette technologie dans les semaines qui viennent.

L’entreprise a aussi procédé à plusieurs changements dans ses systèmes de vérification et de badge. OpenSea va ouvrir la vérification des comptes aux créateurs détenant 100 ETH ou plus, ce qui équivaut actuellement à environ 205 000 $. Cela signifie que les vendeurs devront détenir déjà une grosse collection sur OpenSea pour être vérifiés. Le marketplace déclare par aussi vouloir élargir les critères d’éligibilité à la vérification. Les collections NFT, quant à elles, recevront un badge si elles ont généré plus de 100 ETH de volume de transactions. OpenSea demandera aussi un nom de profil, un identifiant, une adresse email vérifié et un compte Twitter pour la vérification de compte.

Tous ces changements visent à représenter autant d’obstacles pour les scammers. Ceux-ci n’ont cessé de proliférer, de mettre des tactiques toujours plus sophistiquées en place, certains allant jusqu’à créer de faux serveurs Discord et autres sites ou même se présenter comme de vrais employés de sociétés légitimes travaillant dans le NFT. Vérifier l’identité réelle des vendeurs est un problème qui remonte à longtemps dans le monde des NFT, où l’anonymat est une part important de cette culture. Les artistes NFT utilisent normalement des alias et non leurs vrais noms, tout comme les acheteurs. Malheureusement, c’est précisément ce qui permet aujourd’hui aux voleurs et autres copycats de se multiplier.