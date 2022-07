OpenSea se sépare de 20 % de sa masse salariale. En cause, l'hiver crypto et les difficultés économiques mondiales.

La plus grande plate-forme de NFT au monde, OpenSea, se sépare de 20 % de sa masse salariale. L’information provient directement de son PDG, Devin Finzer, qui a tweeté une capture d’écran d’un message Slack qu’il a envoyé à tous les employés tout récemment. Devin Finzer accuse l’instabilité économique autour des crypto-monnaies et l’économie globale. Ces licenciements, écrit-il, prépareront l’entreprise à l’éventualité d’une baisse prolongée.

OpenSea se sépare de 20 % de sa masse salariale

“Les changements que nous réalisons aujourd’hui nous placent comme il faut pour encaisser plusieurs années d’opérations sous différents scenarios d’hiver crypto (5 années avec le volume actuel) et nous donne une grande confiance dans le fait que nous n’aurons qu’à endurer ce processus une fois.”

Dans la mesure où OpenSea n’a pas communiqué le nombre d’employés précis dont il se séparait, difficile de savoir combien de salariés sont impactés par ces licenciements. Mais sitôt cette histoire publiée, OpenSea a déclaré à Engadget que l’entreprise employait désormais 230 personnes. Dans le même message Slack, Devin Finzer affirme que les collaborateurs concernés obtiendront “de généreuses indemnités de licenciement” et la prise en charge de leur couverture santé jusqu’en 2023. Plus précisément, l’entreprise offrira 12 semaines d’indemnités de licenciement, des acquisitions d’actions accélérées et six mois de couverture santé, entre autres avantages.

En cause, l’hiver crypto et les difficultés économiques mondiales

En janvier, la société avait levé 300 millions auprès de sociétés de capital-risque, des fonds qui seront utilisés pour embaucher 90 nouveaux collaborateurs et établir un nouveau fonds de développement pour les créateurs. Devin Finzer n’a cependant pas mentionné ces fonds dans son mémo aux employés.

OpenSea rejoint une liste déjà bien fournie de géants de la crypto qui ont licencié de nombreux employés cet été. Coinbase s’est séparé de plus de 1 100 salariés le mois dernier, citant lui aussi l’hiver crypto et les difficultés économiques plus globales. En juin, BlockFi se séparait d’environ 20 % de sa masse salariale (environ 200 personnes) et Crypto.com licenciait 260 personnes, quelques mois seulement après avoir signé un accord à 700 millions de dollars pour les droits de nommage du Staples Center de Los Angeles.