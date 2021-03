OnePlus x Hasselblad, pour un module caméra toujours plus performant

Les fabricants de smartphones n'hésitent pas à collaborer avec des marques réputées dans le monde de la photo et / ou de la vidéo pour faire avancer leurs technologies. Nouvel exemple avec OnePlus et Hasselblad.

OnePlus et Hasselblad travailleront ensemble pendant les trois prochaines années, au minimum. Cette collaboration semble très prometteuse pour tous les fans de la marque OnePlus dans la mesure où cela pourrait permettre aux appareils photos intégrés dans les smartphones du fabricant chinois d’être encore plus performants, tant en termes de qualité que de rapidité.

OnePlus ne manque pas d’ambition pour ses caméras

Comme le PDG de OnePlus PeteLau l’explique dans l’annonce, OnePlus a toujours voulu concevoir les meilleurs smartphones Android. Et cela nécessite aujourd’hui d’avoir les meilleurs modules caméra, une fonctionnalité cruciale à l’heure actuelle, selon la majorité des études réalisées auprès du grand public.

Et pour ce faire, OnePlus investit plus de 150 millions de dollars pour améliorer “l’expérience d’image” et bien que l’on ne sache pas combien a déjà été investi en ce sens avant cela, cela reste une grosse somme.

“Nous allons poursuivre nos avancées dans les couleurs”, “expérience professionnelle”, des mots assez forts qui laissent présager de grandes choses. Cela pourrait indiquer que OnePlus vise une qualité d’image neutre authentique plutôt que d’user et abuser des filtres en tous genres.

Cette collaboration avec Hasselblad s’annonce très prometteuse

Il est intéressant de noter que OnePlus précise aussi qu’il ne s’agira pas uniquement de répondre à la course au hardware, bien que cela soit évidemment un aspect. OnePlus a l’intention d’utiliser toutes les options logicielles à sa disposition pour gagner cette grande guerre de la caméra mobile.

Il y a des centaines de dizaines de paramètres à prendre en considération pour obtenir une bonne qualité d’image, Hasselblad apportera son expérience unique en la matière à la marque OnePlus. Au-delà du pur aspect technique de cette collaboration, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la marque Hasselblad, actuellement l’une des plus reconnues dans le monde entier.

Le nouveau label “Hasselblad Camera for Mobile” apparaîtra avec les OnePlus 9 lorsque ceux-ci seront officialisés le 23 mars prochain. Encore un peu de patience avant de découvrir de quoi il retourne précisément et quels genres de clichés cette nouvelle génération est capable de produire.

Impossible aussi de ne pas faire de parallèle avec une autre collaboration réussie par le passé, celle de Huawei et Leica. Il est en tous les cas très logique que OnePlus étoffe ses produits en ce qui concerne la caméra, ce qui lui a déjà permis d’arriver jusque-là aujourd’hui, sans pour autant dominer en termes de qualité d’image.