OnePlus va (très probablement) fusionner avec Oppo

OnePlus et Oppo appartiennent toutes deux à BBK Electronics. Aujourd'hui, Pete Lau, PDG de OnePlus, affirme que OnePlus va partager encore davantage de ses ressources avec Oppo.

Les fabricants de smartphones chinois sont aujourd’hui assez nombreux. Il existe des dizaines de marques proposant des appareils sur toutes les gammes de prix. Et cela fait peut-être un peu trop. Pour le grand public tout d’abord, mais aussi pour certains conglomérats qui se retrouvent à devoir gérer des entités différentes quand elles pourraient mutualiser un certain nombre de choses. Oppo et OnePlus, par exemple, ont la même maison-mère, et une fusion pourrait survenir sous peu.

OnePlus et Oppo se rapprochent encore un peu plus

OnePlus et Oppo sont deux entreprises bien distinctes mais au cas où vous ne le sauriez pas, elles appartiennent toutes deux à la même maison-mère, à savoir BBK Electronics. Si les deux entités ont tracé leur propre chemin, elles ont partagé de nombreuses technologies l’une avec l’autre et le rapprochement devrait avoir plus loin encore à l’avenir.

Signe d’une fusion future ?

Dans une annonce sur les forums de l’entreprise, le PDG de OnePlus Pete Lau révélait que OnePlus et Oppo allaient se rapprocher fortement. L’homme n’a pas explicitement utilisé le verbe “fusionner”, peut-être parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une fusion, ou peut-être y a-t-il des raisons légales l’empêchant de le faire mais cela y ressemble très fortement.

Selon les propres mots de Pete Lau : “Comme nombre d’entre vous le savent, l’année dernière, j’ai pris des responsabilités supplémentaires pour superviser les stratégies produit de OnePlus et OPPO. Depuis, nous avons intégré un certain nombre de nos équipes à celles de OPPO pour optimiser nos opérations et capitaliser sur ses ressources partagées. Après avoir constaté l’impact positif de ces changements, nous avons décidé de poursuivre l’intégration de notre organisation dans celle d’OPPO.”

À l’heure actuelle, il semblerait que ces mouvements ne changent rien pour le grand public. Pete Lau affirme que la marque OnePlus continue d’agir de manière indépendante mais avec cette intégration plus profonde avec Oppo, peut-être aura-t-on droit à davantage de smartphones estampillés OnePlus chez année. Ou peut-être la marque va-t-elle se diversifier quelque peu. Seul le temps nous dira de quoi il est question. Affaire à suivre, donc !