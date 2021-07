OnePlus offrira 3 mises à jour majeures d’Android à ses smartphones

OnePlus étend la durée de prise en charge de ses flagships, ceux-ci auront désormais droit à trois mises à jour majeures d'Android.

Si nos smartphones sont de véritables bêtes de technologies, ce sont aussi des appareils assez rapidement abandonnés par leurs fabricants, pour la plupart d’entre eux, tout du moins. Cela étant dit, la tendance semble être à un suivi de plus en plus long. OnePlus annonce par exemple aujourd’hui que ses plus récents appareils auront droit à 3 mises à jour majeures d’Android.

D’ordinaire, les fabricants de smartphones garantissent au moins deux années de mises à jour d’Android. Au-delà, cela dépend des marques. Cela étant dit, il y a aujourd’hui une bonne nouvelle pour les clients OnePlus. La marque chinoise vient d’annoncer que, à compter d’aujourd’hui, cette prise en charge passerait à trois années pour ses flagships.

On notera cependant que cela ne s’applique qu’aux OnePlus 8 et plus récent. Autrement dit, si vous utilisez un OnePlus 7, 7T ou un appareil plus ancien encore, il faudra vous contenter des deux mises à jour majeures d’Android habituelles, et de 3 ans de mises à jour de sécurité.

Selon le communiqué de OnePlus, “après une évaluation complète et une longue discussion, nous avons mis sur pied un plan solide pour tirer le meilleur de nos ressources partagées avec OPPO. Pour améliorer l’efficacité et standardiser l’expérience logicielle au sein de notre catalogue produit, nous travaillons à fusionner la base de code de OxygenOS et ColorOS.”

En ce qui concerne les gammes Nord Nord N, il faut savoir que la game Nord recevra 2 mises à jour majeures d’Andriod et 3 années de mises à jour de sécurité tandis que la gamme Nord N aura droit à une mise à jour majeur et 3 années de mises à jour de sécurité. Autrement dit, aucun changement de ce côté. Et il est très dommage de voir que les Nord N n’auront droit qu’à une mise à jour majeure, un compromis probablement nécessaire pour un smartphone d’entrée de gamme.