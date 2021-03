OnePlus officialise sa toute première smartwatch

OnePlus l'avait, comme à son habitude, teasé comme il se doit. La marque s'apprêtait à dévoiler sa toute première smartwatch. Voilà qui est chose faite. Voici la OnePlus Watch.

Comme à son habitude, OnePlus avait fait monter la température jusqu’à l’annonce officielle. L’on savait depuis longtemps que le fabricant chinois travaillait sur une montre connectée et ces dernières semaines, les communications indiquant une prochaine présentation officielle s’étaient multipliées. L’événement a eu lieu hier. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette OnePlus Watch première du nom.

OnePlus officialise sa première smartwatch

OnePlus est une entreprise qui s’est fait connaître avec ses smartphones. La marque a depuis lors lancé un certain nombre d’autres produits, comme des écouteurs et aujourd’hui, il semblerait qu’elle soit prête à étoffer encore son catalogue en créant et commercialisant sa toute première smartwatch, une montre connectée sobrement baptisée OnePlus Watch.

En termes de design, cette OnePlus Watch reste très standard, ce qui est finalement une bonne chose. Pouvoir la porter dans la vie de tous les jours reste plus attrayant d’un point de vue commercial que d’avoir un gadget flashy au poignet. La montre offre aussi apparemment deux semaines d’autonomie, ce qui est asez exceptionnel, et pourrait ainsi mettre une jolie claque à la concurrence, Apple Watch comprise. Encore faudra-t-il pouvoir jauger de la véracité de ces chiffres en conditions réelles.

Un tarif contenu pour des fonctionnalités très nombreuses

La OnePlus Watch est aussi positionnée sur un segment tarifaire très intéressant, à 159 €. Et ce sans faire l’impasse sur les fonctionnalités. On retrouve ainsi toutes les fonctions standard que l’on peut attendre d’une montre connectée haut de gamme, comme le cardiofréquencemètre, le suivi du taux d’oxygène dans le sang, le suivi des activités sportives, un module GPS, l’analyse du sommeil, le tout protégé derrière un écran en saphir, ce qui devrait lui permettre de résister aux petits accrocs du quotidien.

La OnePlus Watch tourne sous un système d’exploitation maison, la marque avait déjà expliqué avoir décidé de ne pas utiliser la plate-forme Google Wear OS. Pour 159 €, voilà qui pourrait être une très bonne alternative. Si vous êtes intéressé(e), sachez que les ventes ouvriront le 26 avril, directement sur le site de OnePlus. La montre sera disponible en deux coloris, Midnight Black (noir) ou Moonlight Silver (argent).