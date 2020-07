OnePlus Nord : annonce le 21 juillet… en réalité augmentée

Selon plusieurs rumeurs, OnePlus travaille depuis un certain temps maintenant sur un nouveau smartphone milieu de gamme. Il s’avère que ces rumeurs sont avérées. En effet, OnePlus vient d’officialiser la chose en annonçant un événement exceptionnel pour découvrir ce OnePlus Nord. Rendez-vous le 21 juillet. L’appareil sera dévoilé en réalité augmentée.

Selon OnePlus, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, il s’agira du premier lancement au monde de smartphone en réalité augmentée. Pour l’heure, difficile d’imaginer à quoi s’attendre en ce qui concerne l’événement en lui-même. La marque précise en tout cas qu’il faudra une bonne connexion Internet pour pouvoir profiter d’une bonne expérience durant la retransmission. Qui sait, avec l’utilisation de la réalité augmentée, les spectateurs pourront peut-être “prendre en main” voire même “déballer” ce OnePlus Nord sans avoir à être présent physiquement. Voilà en tous les cas un concept intéressant qui permet d’offrir quelque que chose de plus, de se démarquer, en cette période de crise sanitaire où les rassemblements sont encore très compliqués.

Concernant le smartphone en lui-même, les rumeurs évoquent notamment la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, avec un tarif sous les 500$. Si vous êtes intéressé(e) par cet événement unique, il vous faudra télécharger et installer l’application Nord Launch, sur iOS – pas encore disponible sur l’App Store à l’heure d’écrire ces lignes – ou Android. Et rendez-vous le 21 juillet !

Nord is a new direction, but it’s pure OnePlus. What you have in front of you is the result of love, passion, and countless sleepless nights to make this idea into a reality. And we must say, we’re pretty into it. #OnePlusNord #NewBeginnings pic.twitter.com/SP2S5qdezI

— OnePlus (@oneplus) July 4, 2020