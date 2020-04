OnePlus licencie à tour de bras en Europe

OnePlus a lancé officiellement ses OnePlus 8 il y a à peine plus d'une semaine mais la marque chinoise vient d'annoncer une importante vague de licenciement en Europe. Une importante réduction de la masse salariale dans la plupart des bureaux européens.

OnePlus n’y va pas par quatre chemins pour diminuer sa masse salariale en Europe. Juste après l’officialisation de ses OnePlus 8, la marque chinoise a décidé de réduire drastiquement ses effectifs en Europe. Selon plusieurs sources, certains pays – Royaume-Uni, France et Allemagne – voient même leur masse salariale diminuée de 80%. Ils ne sont parfois plus que 3 à travailler pour le fabricant…

OnePlus licencie la majorité de ses effectifs en Europe

L’Été dernier, ce furent les équipes présentes en Espagne et en Italie qui connaissaient le même sort. Avant d’être totalement supprimées. Engadget a contacté OnePlus sur le sujet, un porte-parole déclarait qu’il s’agissait là d’une “restructuration normale” en Europe dans le but de se concentrer sur les marchés les plus importants. “L’Europe est un marché très important pour nous, il l’a été depuis le début de OnePlus. […] Nous procédons à une restructuration stratégique en Europe et en vérité, nous embauchons même dans cette région.” Difficile de savoir combien de personnes précisément sont impactées par ces licenciements ni combien de nouvelles embauches sont prévues. Avant cette annonce, OnePlus comptait environ 2 000 employés dans le monde.

Une vaste opération de restructuration, semble-t-il

Selon une source, les équipes du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Belgique ne sont pas touchées. Plusieurs salariés ont aussi été réaffectés à Helsinki, ville devrait remplacer Londres comme nouveau quartier général européen de OnePlus. Et si l’on peut facilement voir en ces licenciements les conséquences de la pandémie de Covid-19, les signes existaient bien avant, notamment au Royaume-Uni où les opérateurs n’avaient plus la marque comme partenaire. Certains analystes évoquent des difficultés pour la marque notamment de convaincre de nouveaux clients en dehors des fans de la première heure mais aussi de maintenir des relations durables avec les opérateurs. Le fabricant est aussi, semble-t-il, tombé dans le piège de “trop promettre pour finalement livrer peu ce qui, ironiquement, est à l’exact opposé du comportement de la marque à ses débuts.” Espérons qu’elle saura se reprendre…