OnePlus lancerait son smartphone 9R et sa smartwatch dans le courant du mois de mars

Les fabricants ont souvent des périodes plus intenses que d'autres, et souvent il s'agit des périodes de lancement de nouveaux produits. Cela se vérifie aussi pour les fabricants d'appareils électroniques et ces périodes arrivent parfois plusieurs fois dans l'année.

OnePlus, comme nombre d’autres fabricants d’appareils électroniques, préparent son planning de lancements de produits assez longtemps à l’avance. Cela permet d’identifier les périodes les plus intenses et de préparer les choses comme il se doit. Pour OnePlus, le mois de mars pourrait être l’une de ces périodes très chargées, entre nouveaux smartphones et tout nouveau produit.

OnePlus lancerait son smartphone 9R et sa montre connectée en mars

OnePlus pourrait en effet avoir un mois de mars très rempli. Le leakster bien connu Ishan Agarwal a déclaré à 91Mobiles que le fabricant chinois dévoilerait pas moins de quatre nouveaux appareils dans le courant du mois de mars, y compris un smartphone 9R ainsi que ses appareils plus standards 9 et 9 Pro. La marque dévoilerait par ailleurs sa très attendue smartwatch. Ishan Agarwal n’a aucune information technique à partager que ce soit pour ce 9R ou pour la montre connectée mais cette information survient quelques jours seulement après la découverte du nom 9R par un autre leakster bien connu, Evan Blass.

Un mois très chargé en lancement de produits en perspective

Le 9R était jusqu’à présent connu sous les noms 9E ou 9 Lite, il pourrait combler le fossé entre les flagships habituels de OnePlus et les appareils d’entrée de gamme Nord N. Rien de très exceptionnel, semble-t-il, avec son écran de 6,5 pouces à 90 Hz, sa puce Snapdragon 690 ou son capteur principal de 64 MP mais l’appareil pourrait offrir davantage de RAM et de batterie (8 Go et 5 000 mAh) que les 6 Go et 4 300 mAh du Nord N10. Les 9 et 9 Pro, quant à eux, devraient disposer d’un écran 120 Hz, d’une puce Snapdragon 888 et de modules caméras encore améliorés. Autrement dit, comme à l’accoutumée, si votre budget vous le permet, vous aurez droit à mieux.

La montre connectée OnePlus, quant à elle, pourrait être une montre circulaire sous Wear OS qui partagerait un certain nombre de caractéristiques de l’Oppo Watch RX.

Si ces informations sont avérées, alors il faut s’attendre à ce que OnePlus commence à teaser son 9R, sa montre et ses autres appareils dans les jours à venir. Il va sans dire que ceci marquerait le plus grand lancement de produits de la marque à ce jour – nous aurions alors droit à 4 produits majeurs et une gamme complète de smartphones pour tous les besoins -. Nul ne sait si les fans du fabricant seront pleinement satisfaits – un appareil 9R fait de compromis ne répond pas vraiment à la devise “Never Settle” -, mais l’entreprise chinoise étoffe au moins son offre.