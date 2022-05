OnePlus lance son OnePlus Nord 2T, comme le OnePlus Nord 2, mais en mieux.

Le nouveau OnePlus Nord 2T est l’évolution du OnePlus Nord 2 de l’année dernière. Il est pensé et conçu pour occuper le même segment du marché, à environ 400 €, et se veut essentiellement être un rafraîchissement technologique pour garder le produit dans l’ère du temps, si l’on peut dire, et permettre à la marque de rester compétitive sur ce segment.

OnePlus lance son OnePlus Nord 2T

En termes de performances, il y a du mieux, grâce à l’introduction d’une puce MediaTek Dimensity 1300, laquelle dispose d’un contrôleur de mémoire flash UFS 3.1. Les utilisateurs peuvent choisir entre 8 et 12 Go de LPDDR4X RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Pour la version 12 Go / 256 Go, il faut compter 100 € supplémentaires.

Le système de caméra est pratiquement identique à celui embarqué dans le modèle de l’année dernière avec un objectif principal de 50 MP (capteur Sony IMX766) avec stabilisation optique de l’image et un objectif secondaire ultrawide de 8 MP. Il y a aussi un capteur monochrome de 2 MP pour les effets Bokeh.

Le design, quant à lui, est minimaliste, avec des lignes nettes et des coloris mats. La prise en main doit donc être plutôt agréable. Le modèle caméra est intelligent dessiné et l’ensemble semble “plus puissant” qu’il ne l’est. C’est en tous les cas une très bonne communication visuelle.

Comme le OnePlus Nord 2 mais en mieux

L’écran AMOLED 6,43 pouces supporte un taux de rafraîchissement de 90 Hz et devrait offrir un excellent confort visuel pour les applications et les films. Le téléphone propose un rapport qualité/prix très intéressant, mais la concurrence est vraiment féroce sur ce segment.

Il sera intéressant de voir les premiers scores obtenus sur les benchmarks lorsque les premières unités seront livrées.

Enfin, la batterie de 4 500 mAh peut être rechargée à 80 W, ce qui fait de ce smartphone l’un des plus rapides à la recharge dans son segment. L’on ne sait par contre pas si la boîte contient un chargeur 80 W. Ce sera un élément à vérifier avant de passer à la caisse.

Le OnePlus Nord 2T est disponible dès à présent en deux versions :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 429 €

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 529 €

Deux coloris sont aussi proposés : un coloris jade vert pastel finition glossy et un noir finition mat.