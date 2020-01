OnePlus invite la presse à une conférence sur les technologies d’écran

OnePlus est passé à la vitesse supérieure depuis quelques années, multipliant les appareils, accélérant sur la recherche et le développement. Et assez logiquement, cela se traduit par des innovations intéressantes. Certaines sont assez matures pour être présentées.

OnePlus était présent au CES 2020. La marque chinoise en a notamment profité pour dévoiler aux yeux du monde son smartphone Concept One. L’appareil embarque nombre de technologies très récentes et sert de vitrine pour ce que peut faire actuellement le constructeur. Le résultat est très intéressant et l’on se prend déjà à imaginer retrouver certaines de ces innovations dans le OnePlus 8. Le fabricant s’est en tout cas bien gardé de tout dévoilé sur ce salon…

OnePlus tiendra une conférence dédiée aux écrans demain en Chine

En effet, OnePlus s’est gardé quelques annonces sous le coude pour un événement qu’il organisera lui-même. Des membres de la presse chinoise ont ainsi reçu une invitation à une conférence baptisée “2020 Display Tech” pour le 13 Janvier, demain donc. Une photo de l’invitation en question publiée sur le réseau social Weibo montre que l’événement démarrera à 14h heure locale, soit 7h heure française. Sur l’invitation, on peut voir une dalle, en verre probablement, au format d’un smartphone. Et c’est tout. Difficile d’en tirer de quelconques informations quant aux annonces qui seront faites.

Pour l’écran du OnePlus 8 ?

À l’heure d’écrire ces lignes, OnePlus n’a pas encore officiellement confirmé la tenue de l’événement, difficile donc de savoir précisément de quel genre d’écran ou de quelle technologie il sera question. Selon le post sur Weibo, il se pourrait que la marque dévoile des écrans équipés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permettrait un affichage plus doux et lisse que ce que proposent les écrans dotés d’une fréquence moins élevée. Nul ne sait par contre si les technologies et produits qui seront annoncés demain se retrouveront dans le OnePlus 8 ou s’il ne s’agit que de travaux en cours, avec des prototypes pas encore prêts pour des produits grand public. Rendez-vous demain pour tout savoir de cette conférence.