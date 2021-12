OnePlus interrompt le déploiement d’Android 12 sur ses OnePlus 9

OnePlus interrompt le déploiement d'OxygenOS 12 pour ses OnePlus 9. Les bugs seraient trop nombreux selon les utilisateurs.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que OnePlus avait commencé à déployer la mise à jour OxygenOS 12, basée sur Android 12, pour ses smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Si vous n’avez pas encore mis à jour votre appareil et que vous ne voyez aujourd’hui pas ladite mise à jour, sachez que c’est tout à fait normal. Le fabricant a en effet décidé de retirer cette version de ses serveurs.

OnePlus interrompt le déploiement d’OxygenOS 12 pour ses OnePlus 9

C’est en tous les cas ce qu’annoncent de nombreux rapports d’utilisateurs, publiés notamment sur Twitter, Reddit et les forums de OnePlus. Selon les utilisateurs, les bugs sont très, trop nombreux, rendant les appareils très difficiles à utiliser. Et ces bugs touchent des fonctionnalités parmi les plus basiques, comme la réception et le passage d’appels, le remplissage automatique, l’incapacité de modifier les icônes, de personnaliser la barre de status et bien davantage.

Les bugs seraient trop nombreux selon les utilisateurs

Selon le communiqué de OnePlus, qui a reconnu l’existence de ces problèmes : “Nous sommes au fait de ces problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe software est en train de les corriger. Nous allons suspendre le déploiement de cette mise à jour logicielle et nous proposerons une nouvelle version dès que possible.” Difficile, à ce stade, de savoir quand ladite version pourra être proposée au grand public, mais d’ici là, il faudra patienter.

Si d’aventure vous aviez déjà mis à jour votre OnePlus 9 ou 9 Pro sous OxygenOS 12 et que vous vous demandiez quoi faire, pas de panique. En effet, OnePlus a publié un guide sur ses forums détaillant la procédure à suivre pour revenir à une version précédente, moins buguée, d’OxygenOS. Une option qui pourrait être intéressante si les bugs introduits par cette nouvelle version majeure sont trop handicapants au quotidien. Espérons en tous les cas que OnePlus réagira rapidement.