OnePlus et OPPO ont fusionné leur division Recherche & Développement

La recherche et le développement sont des activités très importantes pour les entreprises de la tech, elles sont d'ordinaire jalousement gardées...

Les branches de recherche et développement (R&D) des entreprises ne sont pas vraiment les entités les plus facilement partageables. Il faut dire que c’est grâce à ces dernières que les entreprises, de la tech notamment, parviennent à concevoir leurs appareils et à innover. Il arrive cependant de temps à autre que certaines compagnies décident de mettre leurs compétences en commun sur ce terrain. C’est le cas aujourd’hui de OnePlus et OPPO.

OnePlus et OPPO mettent en commun leur R&D

Celles et ceux qui suivent l’industrie du smartphone connaissent les deux marques que sont OnePlus et OPPO. Toutes deux sont des entreprises chinoises et toutes deux ont annoncé tout récemment avoir fusionné leur branche de R&D. Ne soyez donc pas surprise si, à l’avenir, vous voyez des fonctionnalités similaires apparaître dans les appareils des deux marques.

Davantage d’innovations à venir chez les deux marques ?

Selon un communiqué publié par un porte-parole de OnePlus : “pour maximiser les ressources et améliorer encore la position de OnePlus sur le marché et faciliter sa croissance, nous sommes en train d’intégrer les capacités de R&D dans OPLUS, notre investisseur sur le long-terme. OnePlus continuera d’opérer de manière indépendante et de travailler à proposer la meilleure expérience utilisateur possible aux clients et futurs clients OnePlus.”

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, OnePlus et OPPO appartiennent à la même entreprise, BBK Electronics en l’occurrence, qui possède aussi d’autres marques de smartphones chinois comme Vivo et realme, pour ne citer que celles-ci. Il s’agit là donc simplement de mutualiser les ressources plutôt que de fusionner l’une dans l’autre.

OnePlus et OPPO poursuivront leurs activités de manière indépendante et offriront donc leurs propres appareils Android selon leurs marques. Cette mise en commun de la recherche et du développement pourrait aboutir à des efforts renforcés en termes de nouvelles fonctionnalités pour ces deux marques. À suivre !