OnePlus et McLaren mettent fin à leur collaboration

Ces dernières années, OnePlus a multiplié les partenariats avec des entreprises et marques très diverses pour ses produits. Certains smartphones OnePlus se déclinaient notamment dans des éditions limitées McLaren...

OnePlus ne commercialisera plus d’éditions limitées McLaren de ses futurs téléphones. En effet, le constructeur automobile britannique a mis fin au partenariat avec le fabricant de smartphones. Une information qu’un porte-parole de McLaren a confirmé à Android Authority après la publication de plusieurs rapports en ce sens.

OnePlus et McLaren mettent fin à leur partenariat

L’information de la fin de ce partenariat avait commencé à circuler alors que OnePlus n’apparaissait plus comme partenaire de Formule 1 sur le site de McLaren. Dans un communiqué transmis à Android Authority, le porte-parole du constructeur automobile déclarait notamment : “Notre collaboration avec OnePlus, qui est arrivé à sa conclusion prévue récemment, a été une collaboration réussie entre deux marques emblématiques et innovantes. Depuis le début de ce partenariat en 2018, OnePlus a toujours été un partenaire de soutien très important, nous leur souhaitons tout le meilleur et espérons les revoir dans le futur.”

après quelques années d’une collaboration fructueuse

Le responsable de McLaren n’a pas précisé pourquoi les deux sociétés ne travaillaient plus ensemble mais il semblerait assez simplement que les deux partis n’aient pas souhaité renouveler leur collaboration. Les smartphones OnePlus McLaren étaient des versions légèrement améliorées des versions classiques. Le OnePlus 6T McLaren proposait ainsi 10 Go de RAM contre 6 ou 8 normalement. Le 7T Pro McLaren, quant à lui, en proposait 12, avec une connectivité 5G, que n’avait pas le 7T Pro. Durant le CES 2020 en début d’année, OnePlus montrait un prototype baptisé Concept One revêtant le même cuir que celui de certaines voitures McLaren. Il est désormais certain qu’il ne verra jamais le jour, pas en l’état tout du moins.