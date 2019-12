OnePlus dévoilera un concept phone au CES 2020

Les fins d'année sont toujours des périodes très importantes pour les géants de l'IT, notamment dû au fait que le CES arrive très vite en Janvier. Les annonces débarquent souvent en Décembre. OnePlus, par exemple, tease aujourd'hui un concept phone.

Pour l’année prochaine, OnePlus planche déjà sur plusieurs modèles de smartphones, cela ne fait aucun doute. Devraient très certainement être officialisés les OnePlus 8 et, quelques mois plus tard, OnePlus 8T. Cela étant dit, il semblerait que le constructeur chinois puisse avoir un appareil supplémentaire dans ses cartons. Il s’agit pour l’heure uniquement d’un concept et celui-ci sera présenté comme il se doit durant la grand-messe de l’électronique grand public.

OnePlus dévoilera son Concept One durant le CES 2020

L’entreprise a annoncé officiellement que durant le CES 2020 sera dévoilé le OnePlus Concept One. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un concept, le “premier d’une série” de smartphones au catalogue de la marque. Autrement dit, il s’agirait pour le fabricant de faire étalage des technologies sur lesquelles il travaille encore actuellement activement. Comme c’est toujours le cas avec un concept, nul ne sait si cet appareil sera un jour commercialisé, encore moins en l’état, mais cette présentation pourrait donner le ton des modèles à venir.

Un concept phone, vitrine de la vision du smartphone du futur selon OnePlus

Selon le communiqué officiel : “Le nom en lui-même, Concept One, est une promesse claire et nette, que cet appareil ne sera que le premier d’une série à venir pour montrer l’engagement sans faille de OnePlue envers les nouvelles technologies les plus novatrices – pour apporter aux utilisateurs des expériences toujours plus douces, rapides et naturelles. Le OnePlus Concept One montre une vision à la fois d’une véritable nouvelle technologie et d’une approche alternative dans le design, pour le futur de nos smartphones.” Le CES 2020 ouvrira ses portes le 7 janvier prochain, pour les refermer le 10. Nous ne manquerons pas de tout vous dire de ce OnePlus Concept One dès que nous en saurons davantage. Encore un peu de patience.