OnePlus bientôt présent sur le marché des tablettes ?

Après les smartphones, les écouteurs et les smartwatches, et si OnePlus souhaitait s'attaquer au marché des tablettes ?

OnePlus s’est fait un nom sur le marché des smartphones en proposant des appareils au rapport qualité/prix imbattable, ou presque. Aujourd’hui, huit ans après la création de l’entreprise, la situation a bien changé. Les mobiles de la marque chinoise sont présents sur différents segments et surtout, elle ne fait plus que des smartphones. OnePlus pourrait d’ailleurs bientôt se lancer sur le marché des tablettes.

Et si OnePlus se lançait sur le marché des tablettes ?

OnePlus s’est fait un nom en proposant des smartphones extrêmement intéressants dans leur rapport qualité/prix. L’entreprise a plus tard étendu son catalogue avec des écouteurs et tout récemment une smartwatch. La prochaine étape serait-elle la tablette ? Si l’on en croit un récent dépôt de marque, ce serait le cas.

C’est ce que laisse entendre un récent dépôt de marque

En effet, selon un article de MySmartPrice, un dossier déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par OnePlus concerne un appareil baptisé “OnePlus Pad”. Et si, avec ce nom, il ne s’agit pas d’une tablette, il est difficile d’imaginer de quoi d’autre il pourrait s’agir, tout du moins en ce qui concerne les appareils électroniques.

Mis à part ce nom, nous ne savons rien de ce mystérieux appareil. C’est la toute première mention de ce genre, laquelle viendrait confirmer les ambitions de la marque quant au marché des tablettes. Et l’information est très intéressante dans la mesure où, s’il fallait résumer, ce marché est actuellement dominé par Apple. Samsung a connu un certain succès avec sa propre gamme mais quand on parle de tablette aujourd’hui, on pense quasiment tous immédiatement à l’iPad d’Apple.

Difficile d’imaginer ce que OnePlus pourrait venir changer à cet état de fait mais il sera intéressant de les voir essayer, à tout le moins. Après tout, la marque est parvenue à se faire une belle place sur un marché où bon nombre de concurrents ont échoué. Peut-être y parviendra-t-elle. À suivre !