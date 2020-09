OnePlus 8T 5G : le lancement est imminent

OnePlus a pris l'habitude de lancer des nouveaux smartphones à un rythme assez soutenu, un modèle souvent suivi rapidement d'un dérivé estampillé T. Il en ira de même avec le OnePlus 8. Le OnePlus 8T 5G arrivera d'ailleurs bientôt.

La marque OnePlus vient d’annoncer que le OnePlus 8T 5G sera bientôt lancé. Comme à l’accoutumée, il s’agit d’une version améliorée de la version lancée il y a quelques mois. Une ou deux versions devraient ainsi voir le jour. Les rumeurs circulent d’ailleurs à ce sujet depuis quelque temps et aujourd’hui, OnePlus se lance dans un teasing officiel.

OnePlus démarre le teasing pour son OnePlus 8T 5G

C’est via son compte Twitter Inde que la marque chinoise a annoncé l’arrivée très prochaine du OnePlus 8T ou OnePlus 8T 5G. Une page a même été créée pour que les internautes intéressés puissent être notifiés dès que les informations sont publiées. Il est même possible de gagner des récompenses. Le tout sans aucune date.

Ce teasing mentionne en tous les cas uniquement le OnePlus 8T 5G, ce qui serait en adéquation avec les rumeurs mentionnant qu’un seul modèle serait proposé. Nous n’aurions ainsi droit qu’à un OnePlus 8T et non pas au “traditionnel” duo 8T et 8T Pro. Concernant la fiche technique, si les rumeurs sont avérées, il serait question d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ – version améliorée de la puce embarquée dans les OnePlus 8 et 8 Pro -. L’écran offrirait une diagonale de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz – contre “seulement” 90 Hz pour le OnePlus 8 -. Côté caméra, un capteur principal de 48 MP plus performant que son prédécesseur et pas moins de quatre caméras à l’arrière – “seulement” trois sur le OnePlus 8 -. Pour épauler le principal, on retrouverait un capteur ultra grand-angle de 16 MP, un macro de 5 MP et un de 2 MP dédié à la profondeur. Le design, lui, devrait être rigoureusement identique au OnePlus 8.

À quoi faut-il s’attendre d’autre ?

Outre ce OnePlus 8T très attendu, si l’on en croit des sources non officielles, la marque pourrait lancer une montre connectée avec écran circulaire baptisée OnePlus Watch. Une version plus abordable des écouteurs sans fil OnePlus Buds serait aussi prévue.

À noter, maintenant que OnePlus a clairement annoncé son intention de revenir à ses racines, à savoir un smartphone au rapport qualité/prix imbattable, concrétisé avec le OnePlus Nord, on s’attend à ce que la marque poursuive dans cette voie. Un autre appareil, avec une puce Qualcomm Snapdragon 460 serait d’ailleurs déjà en préparation. Vers un lancement avant la fin de l’année ?

Selon Ishan Agarwal, jeune leaker indien généralement bien informé, la présentation aurait lieu le 14 octobre 2020, “à moins bien sûr qu’il y ait des changements de dernière minute”. À suivre !