One Punch Man : Sony va produire une adaptation live-action

La société de production du géant japonais Sony prépare un film basé sur le manga One Punch Man.

Le super-héros chauve Saitama va prochainement faire parler de son poing sur le grand écran avec une adaptation live-action de One Punch Man, le web comic de l’auteur ONE devenu ensuite un manga grâce à l’illustrateur Yusuke Murata. Sony Pictures a fait l’acquisition des droits de manière assez inattendue et a décidé de confier le script au duo Scott Rosenberg et Jeff Pinkner. Ils sont principalement devenus les favoris après avoir signé l’énorme succès de Venom (plus de 850 millions de dollars au box-office), qui a donné lieu à une suite. Les deux scénaristes ont également travaillé sur les derniers films de la franchise Jumanji. Enfin, Avi Arad et Ari Arad (X-Men, Iron Man, Daredevil, Spider-Man, Ghost in the Shell) seront les producteurs exécutifs du film One Punch Man.

Bientôt un film One Punch Man par Sony

Très populaire au Japon et dans le monde entier, One Punch Man suit l’histoire de Saitama, un super-héros qui peut vaincre n’importe quel adversaire d’un seul coup de poing mais qui cherche à trouver un adversaire digne de ce nom après s’être lassé du manque de défis dans son combat contre le mal. Après des adaptations en série animée (deux saisons par Madhouse et J. C. Staff) et en jeux vidéo (mobiles et consoles), la licence va arriver au cinéma en 2021 voire 2022.