One Piece : Romance Dawn sera le nom du premier épisode de l’adaptation live-action

Netflix dévoile le logo officiel de la série One Piece.

Avec Matt Owens à la production, Steven Maeda au scénario et à la direction ainsi que le mangaka Eiichiro Oda, l’adaptation live-action de One Piece par Netflix et et Tomorrow Studios est visiblement entre de bonnes mains même si l’inquiétude est toujours présente au vu de la qualité des précédentes séries télévisées basées sur des mangas, comme Death Note. Bien qu’annoncée en 2020, la pandémie a retardé l’avancement de la production jusqu’en mars dernier. Si le casting n’est toujours pas connu, un logo officiel a été dévoilé avec la célèbre citation de Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates : “Peu importe à quel point c’est difficile ou impossible, ne perdez jamais de vue votre objectif.”

À l’intérieur du “O” se trouve une tête de mort portant le chapeau de paille emblématique de Luffy, imitant le logo original de la série manga. Le nez de cette dernière renferme d’ailleurs une version miniature du détenteur du fameux Gomu Gomu no Mi. Sa composition est simple dans l’ensemble, et donne surtout aux fans un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler l’imagerie de la série en live-action. Netflix n’a pas encore communiqué de date de sortie, mais a récemment confirmé que le scénario du premier épisode de One Piece était terminé. Ce dernier se nomme d’ailleurs Romance Dawn… Il s’agit d’une référence au manga d’Oda-san, puisque ce nom est le titre de deux one-shots qui posent les bases de l’univers de One Piece, mais également celui du premier volume.

One Piece, la licence à succès arrive bientôt sur Netflix

Depuis que la série One Piece du mangaka Eiichiro Oda a été lancée en 1997, elle est considérée comme l’une des séries manga les plus populaires de l’histoire. Une adaptation animée par Toei Animation a suivi peu après, en 1999, et a donné lieu à 20 saisons, 14 films, une série de romans légers et de multiples jeux vidéo au fil des ans. Cette aventure pirate humoristique suit Luffy qui, inspiré par son idole d’enfance Shanks dit Le Roux, forme son propre équipage appelé Les Mugiwara et part à la recherche du One Piece pour devenir le roi des pirates. Même s’il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles concernant l’adaptation en live-action, chaque nouvelle information montre que Netflix travaille avec diligence pour donner vie à son interprétation de l’histoire.