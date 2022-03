One Piece Odyssey : un ambitieux JRPG pour le 25ème anniversaire du manga

Une histoire originale et de nouveaux personnages, dont Adio, développés sous la direction d'Eiichiro Oda pour One Piece Odyssey.

Développé par le studio ILCA, One Piece Odyssey est un jeu de rôle totalement inédit avec des combats au tour par tour et un monde immersif authentique. Au cours de leur voyage, les Mugiwaras sont engloutis par une énorme tempête en mer. Ils se retrouvent sur une île mystérieuse avec le Thousand Sunny complètement brisé. L’équipage de Monkey D. Luffy va donc partir à la rencontre des habitants, mais également d’ennemis puissants, au milieu d’une nature déchaînée afin de pouvoir reprendre la mer.

A storm, a shipwreck, a mysterious island.

Expect the unexpected on your next adventure with the Straw Hats! ONE PIECE ODYSSEY is coming to PS5 & PS4, Xbox Series X|S and PC in 2022. ⚓ https://t.co/juCXkZh7RO#ONEPIECEODYSSEY #ONEPIECE pic.twitter.com/GSHErxYeAV — One Piece Video Games (@onepiece_games) March 28, 2022

“Je me disais dernièrement – ce n’était pas il y a trois ans quand j’ai dessiné les personnages ?! Hahaha ! Mais quand j’ai vraiment vu le jeu… Wow ! J’avais l’impression de regarder un film ! Quelle incroyable immersion !“, a déclaré Eiichiro Oda, l’auteur du manga One Piece.

Un carnet des développeurs pour One Piece Odyssey

Katsuaki Tsuzuki, producteur chez Bandai Namco, déclare : “Le genre de ce nouveau projet est JRPG. Cela fait longtemps que One Piece n’a pas été développé comme cela. J’espère pouvoir proposer une aventure dramatique épique des Mugiwaras que les fans de One Piece et les fans de JRPG pourront expérimenter et apprécier. Je me suis dit que l’un des points les plus fascinants de One Piece était l’aventure, et j’ai donc pensé qu’un projet basé sur le genre JRPG serait très intéressant pour offrir une expérience d’aventure One Piece comme jamais auparavant. C’est donc en ayant à l’esprit la question suivante ‘Que devrait offrir une aventure One Piece ?’ et le concept d’une aventure épique pour découvrir le monde de One Piece que nous avons collaboré avec une équipe de développement qui possédait le savoir-faire nécessaire à la création d’un JRPG à part entière. Le fruit de cette collaboration à long terme est One Piece Odyssey. Comme je l’ai déjà dit, le concept de ce projet est l’aventure épique pour découvrir le monde de One Piece. Il était nécessaire d’étendre les lieux accessibles aux joueurs et nous voulions être aussi fidèles que possible à l’œuvre originale. Nous avons donc demandé conseil à Eiichiro Oda, qui a conçu les personnages et les monstres pour dynamiser le monde de One Piece dans le jeu.”

Il ajoute : “La caractéristique de ce titre est qu’il s’agit d’un JRPG. Nous nous sommes attachés à créer une expérience One Piece en jeu qui englobe l’aventure épique de l’univers. Nous avons intégré les illustrations conçues par Eiichiro Oda et les divers décors que l’équipe artistique a créés pour élaborer le monde de One Piece sur la base des décors du manga et de l’anime déjà développés à ce jour. Par conséquent, nous sommes convaincus d’avoir préparé des scènes réalistes et immersives pour l’aventure. Et le point le plus attrayant de ce titre est la possibilité de partir à l’aventure dans ces environnements en utilisant les Mugiwaras. En plus de ces environnements, des expériences uniques de One Piece JRPG sont disséminées dans le jeu, comme l’histoire tissée par les les Mugiwaras, l’expérience dans les donjons et diverses quêtes. Elles vous seront présentées progressivement à l’avenir. One Piece Odyssey, le dernier jeu de la licence One Piece qui vous a été révélé aujourd’hui, est probablement le premier titre qui a été développé aussi méticuleusement sur une longue période.“