One Piece Odyssey est décalé à l’année prochaine

La sortie de One Piece Odyssey se voit retarder de plusieurs mois pour proposer une véritable expérience premium aux fans de la licence.

Basé sur une histoire originale du mangaka Eiichiro Oda, One Piece Odyssey va emmener l’équipage du Chapeau de Paille (Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook) sur une nouvelle île mystérieuse remplie de secrets, de quêtes en tout genre et d’ennemis prêts à en découvre dans des affrontements au tour par tour dignes des plus grands JRPG dont il s’inspire.

Katsuaki Tsuzuki, producteur chez Bandai Namco, déclare :

Notre plan initial était de sortir One Piece Odyssey en 2022. Cependant, nous pensons que nous avons l’occasion d’offrir au monde le meilleur jeu One Piece. Pour que tout le monde puisse jouer à One Piece Odyssey dans les meilleures conditions, nous avons décidé de prendre plus de temps dans la production et d’améliorer la qualité du jeu. En conséquence, je pense que nous avons amélioré le niveau de polissage que nous voulions atteindre avec ce travail, afin que chacun puisse apprécier le contenu du jeu du début à la fin.

One Piece Odyssey et ses différentes éditions

One Piece Odyssey – Édition Standard

Jeu de base

Bonus de précommande : dix pommes énergiques, dix pommes exaltantes, trois gelées dorées, 100.000 Berrys et un ensemble de tenue de voyage

One Piece Odyssey – Édition Deluxe (format numérique)

Jeu de base

Pack Deluxe : deux petits bijoux et la tenue de voyage Sniperking

Pack Extension d’Aventure : un set d’accessoires, un futur DLC avec une histoire additionnelle et 100.000 Berrys

Bonus de précommande : dix pommes énergiques, dix pommes exaltantes, trois gelées dorées, 100.000 Berrys et un ensemble de tenue de voyage

One Piece Odyssey – Édition Collector

Jeu de base

Une figurine exclusive avec Monkey.D. Luffy et Lim (23x21x21 cm)

Pack Deluxe : deux petits bijoux et la tenue de voyage Sniperking

Pack Extension d’Aventure : un set d’accessoires, un futur DLC avec une histoire additionnelle et 100.000 Berrys

Bonus de précommande : dix pommes énergiques, dix pommes exaltantes, trois gelées dorées, 100.000 Berrys et un ensemble de tenue de voyage

Un trailer pour One Piece Odyssey

One Piece Odyssey sera disponible le 13 janvier 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam). A noter que les doubleurs japonais de la série animée seront bel et bien présents au casting de cette nouvelle adaptation vidéoludique développée par ILCA.