One Piece : le casting de la série en live-action est désormais connu

Culte pour toute une génération, One Piece sera prochainement une série télévisée sur Netflix.

Netflix et Tomorrow Studios ont trouvé leur Monkey D. Luffy en la personne d’Inaki Godoy (La querida del Centauro, MexZombies, The Imperfect) pour l’adaptation de One Piece en série live-action. Mackenyu (Kiss that Kills, Two Homelands, Our Dearest Sakura) jouera Rornoa Zoro, Emily Rudd (The Romanoffs, Dynastie, Hunters) sera Nami, Jacob Romero Gibson (Black Prom, Five, The Mosaic) sera Usopp et Taz Skylar (Venom, Extinction, Boiling Point) incarnera Venom rejoignent également le casting pour incarner les pirates bien-aimés à bord du Thousand Sunny.

La série live-action de dix épisodes est produite par Tomorrow Studios et l’éditeur de One Piece, Shueisha. Tomorrow Studios est également à l’origine d’une autre adaptation en direct d’un classique du manga, Cowboy Bebop, sur Netflix. One Piece suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates alors qu’ils explorent un monde fantastique composé d’océans sans fin et d’îles exotiques à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de “One Piece” pour devenir le prochain roi des pirates.

L’avis d’Eiichiro Oda sur le casting de la série One Piece en live-action

“Nous avons travaillé avec Netflix et Tomorrow Studios sur l’énorme projet qu’est l’adaptation hollywoodienne de One Piece ! Ça fait combien d’années qu’il a été annoncé, hein ? Je sais, je sais ! Mais rassurez-vous, nous avons fait des progrès constants depuis le début ! Ce n’est pas facile quand vous travaillez avec des gens de cultures différentes ! Mais c’est précisément ce processus qui peut donner quelque chose de spécial ! Pour l’instant, nous sommes en mesure d’annoncer le casting principal. En fait, nous devons nous dépêcher de l’annoncer, sinon il y aura des fuites, apparemment ! Hilarant, lol. Leur visage, la taille de leur bouche et de leurs mains, leur aura, leur façon de se tenir, leur voix, leurs talents d’acteur, leur taille, l’équilibre au sein de l’équipe du Chapeau de paille, etc… ! Nous avons choisi ce casting après de nombreuses discussions avec des personnes du monde entier ! Ce sont les personnes qui seront nos Pirates de Chapeau de Paille ! Cela prendra un peu plus de temps pour réaliser ce spectacle, mais nous continuerons à faire de notre mieux pour offrir un spectacle qui, nous en sommes sûrs, sera apprécié par tout le monde dans le monde entier !“, déclare l’auteur et mangaka de One Piece.

Steven Maeda (scénariste, showrunner et producteur exécutif) et Matt Owens (scénariste et producteur exécutif) ajoutent : “Nous sommes très enthousiastes à l’idée de prendre la mer avec ce casting incroyable et talentueux ! Trouver les bonnes personnes pour incarner l’apparence, les émotions et les actions des emblématiques chapeaux de paille a été un processus long et difficile (et amusant !). Tout comme la recherche du One Piece lui-même. Mais nous avons finalement trouvé les candidats parfaits ! Ils ont déjà commencé à travailler très dur pour donner vie à ces personnages. Vous apprendrez à les connaître et à les aimer tout autant que leurs homologues du manga. Nous sommes tous impatients de vous montrer ce que nous avons créé ! En route pour l’aventure !“