One Piece : la série Netflix débute son tournage

Deux ans après l'annonce du projet, la production de la série télévisée One Piece est désormais lancée.

Dix épisodes, dont le premier qui s’intitulera Romance Dawn, seront tournés au cours des prochains mois pour la série One Piece de Netflix. Le vétéran Steven Maeda (Lost, The X-Files) est le scénariste, showrunner et producteur exécutif. Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage) est scénariste et producteur exécutif. Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) sont producteurs exécutifs aux côtés d’Eiichiro Oda, l’auteur du manga à succès dédié aux aventures du futur roi des pirates et son équipage.

my body is ready pic.twitter.com/9R81H5QtyV — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 1, 2022

Hiroyuki Nakano, rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump chez Shuiesha, a déclaré : “C’est un grand honneur pour nous de collaborer avec Tomorrow Studios sur la série télévisée One Piece. Les équipes comprennent les bandes dessinées originales et ont la même vision que nous pour une adaptation sur le petit écran. Nous sommes convaincus que Tomorrow Studios sera en mesure de produire une série télévisée reflétant la vision d’Eiichiro Oda“. Pour mémoire, les comédiens Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson et Taz Skylar incarneront respectivement Monkey D. Luffy, Rornoa Zoro, Nami, Usopp et Sanji.

Les génériques de la série animée One Piece

En 1997, l’histoire très populaire d’Eiichiro Oda a été publiée pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump au Japon. Plus de 416 millions d’exemplaires ont été publiés dans le monde entier. La série est également entrée dans l’histoire en 2015 en obtenant un titre Guinness World Record pour avoir le plus d’exemplaires publiés pour une même série de bandes dessinées/manga par un seul auteur.