One Piece : la première saison de la série live-action de Netflix est écrite

Sous la supervision du mangaka Eiichiro Oda, l'écriture des dix épisodes de la première saison de la série télévisée One Piece est d'ores et déjà terminée.

Le producteur Marty Adelstein de Tomorrow Studios (Aquarius, Hanna, Cowboy Bebop, Let the Right One In) a profité d’une interview avec SyFy Wire pour donner de nouvelles informations sur la série One Piece pour la plateforme américaine Netflix. Si le casting et le tournage au Cap (Afrique du Sud) sont officiellement reportés en raison du Covid-19, le confinement a permis de finaliser plus rapidement l’ensemble du scénario de la première saison : “Nous avons globalement écrit les dix scripts des dix épisodes. Nous commencerons le casting quand nous pourrons reprendre nos activités. Je crois que ce sera au début du mois de juin prochain. On a hâte de commencer le processus du casting. Nous avons beaucoup de noms dont nous parlons, et nous devrions pouvoir lancer la production en septembre. Nous travaillons en étroite collaboration avec Oda-sensei, le créateur de One Piece. Ce sera une très grosse production. Snowpiercer était déjà une grosse production, mais là, c’est encore plus énorme !”

Les aventures de Monkey D. Luffy ont débuté en 1997 et ne sont pas prêtes de s’arrêter pour l’instant. Le jeune pirate souhaite toujours atteindre son objectif, être le roi des pirates comme un certain Gol D. Roger, l’ancien propriétaire du trésor légendaire, le One Piece.

Revivez vingt ans de One Piece

20 ans de One Piece : 1999 – 2019 (Saga East Blue, Saga Alabasta, Saga Île Céleste, Saga Water Seven, Saga Thriller Bark, Saga Guerre au Sommet, Saga Île des Hommes-Poissons, Saga Dressrosa, Saga Quatre Empereurs).