One Piece : Eiichiro Oda annonce que la série live-action sera produite par Netflix

La plateforme américaine Netflix va produire l'adaptation du manga One Piece en prises de vues réelles avec Tomorrow Studios.

La série live-action One Piece s’entoure officiellement de Netflix pour adapter la saga East Blue (le début de l’aventure de Monkey D. Luffy) sur le petit écran. L’information vient directement de l’auteur Eiichiro Oda qui occupe le rôle de producteur exécutif : “Je sais que j’ai annoncé la production de cette série en 2017, mais ces choses-là prennent du temps ! Les préparatifs ont lentement avancé en coulisses, et je peux maintenant annonce officiellement que Netflix, le leader mondial du divertissement en streaming, nous apportera son formidable concours pour la production ! Tout cela est très excitant ! Jusqu’où l’histoire progressera-t-elle a cours des 10 épisodes de la première saison ? Qui en seront les héros ? Restez à l’écoute, vous en saurez plus bientôt.”

BIG ANNOUNCEMENT: A One Piece live action is in the works! @OnePieceNetflix pic.twitter.com/gnuR5JgmXw — NX (@NXOnNetflix) January 29, 2020

La saison 1 de One Piece sur Netflix fera 10 épisodes

En plus de pouvoir compter sur les producteurs Martin Bruce Adelstein et Becky Clements, ainsi que le scénariste Matt Owens, la série One Piece sera dirigée par le showrunner Steven Maeda (Lost, The X-Files, Crime Scene Investigation, Helix) : “Je suis ravi de travailler sur les aventures en live-action de l’équipage du chapeau de paille avec le très talentueux Matt Owens, Tomorrow Studios et Netflix. Merci à Oda-sensei de nous avoir confié sa vision“. Comme déjà annoncé par le passé, le show devrait battre un nouveau record au niveau des coûts de production (supérieur à Game of Thrones).