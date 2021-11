On sait pourquoi les nouveaux MacBook Pro n’ont pas droit à Face ID

Les nouveaux MacBook Pro sont privés de Face ID et l'on sait aujourd'hui pourquoi.

Les nouveaux MacBook Pro ont énormément de très bons arguments à faire valoir. Le premier d’entre eux étant certainement la puissance, grâce aux nouvelles puces Apple Silicon. Tout n’est cependant, et malheureusement, pas parfait. Celles et ceux qui hésitent à craquer sur cette nouvelle génération devraient savoir que Face ID n’est pas disponible sur ces machines.

Les nouveaux MacBook Pro sont privés de Face ID

Lorsque la firme de Cupertino a officialisé ses tous nouveaux MacBook Pro, ceux-ci arboraient un design très similaire à celui de l’iPhone ou de l’iPad Pro. On retrouvait aussi une webcam largement améliorée par rapport aux modèles précédents. Autant de signes qui pouvaient laisser entendre que ces nouveaux ordinateurs portables disposeraient de ce qui se fait de mieux en termes de sécurité chez Apple, à savoir Face ID. Ce n’est pas le cas.

et l’on sait aujourd’hui pourquoi

Pourquoi cela ? Pourquoi les nouveaux MacBook Pro ne disposent-ils de Face ID alors qu’ils semblent avoir tout ce qu’il faut ? Dans une interview à The Wall Street Journal réalisée par Joanna Stern, le vice-président chez Apple du marketing produit pour l’iPad et le Mac, Tom Boger, donnait la raison derrière cette absence plutôt regrettable.

Selon Tom Boger, les utilisateurs ont déjà leurs mains sur le clavier, il est donc plus logique et plus naturel de passer par Touch ID. Cela semble effectivement plus logique mais, dans le même temps, cela ne signifie pas que Face ID n’aurait aucune utilité. Dans la mesure où l’ordinateur est ouvert et que la webcam pointe, elle aussi, naturellement vers le visage de l’utilisateur, utiliser cette méthode biométrique pourrait être tout aussi évident.

Il est aussi possible que, peut-être, l’intégration de Face ID soit trop complexe et/ou inutilement onéreuse par rapport à Touch ID. Peut-être verra-t-on Face ID arriver dans de futures générations, mais, pour l’heure, l’explication officielle devra suffire. Et il faudra faire sans cette technologie.